Спрос на автокредиты в ЮФО в июле вырос на ожиданиях роста цен на автомобили и ставок





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили выдачи автокредитов в июле 2023 года. На рынок автокредитования ЮФО продолжают оказывать влияние экспансия китайских брендов на первичном рынке и продолжающийся рост спроса на вторичном рынке. Спрос на кредитные автомобили вырос из-за ожидаемого роста цен и ставок.

В июле 2023 года в банк «Открытие» поступило на 50% больше заявок на автокредиты, чем в июле 2022-го и на 20% больше, чем в июне этого года. Всего с начала года число обращений за кредитами выросло на 50%, спрос на новые автомобили увеличился на 46%, на автомобили с пробегом – на 51%.

Основным драйвером роста сейчас является рынок ссуд на покупку автомобилей с пробегом. В среднем от 50% до 80% выдач крупнейших игроков рынка автокредитования приходится на авто с пробегом.

За 7 месяцев 2023 года жители ЮФО получили в банке «Открытие» 5136 автокредитов на сумму 7,1 млрд рублей, что на 34% больше по количеству и на 51% по объему по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года. На автомобили с пробегом пришлось 70% всех ссуд по количеству и 63% по объемам кредитования.

Июль при этом наглядно демонстрирует продолжающееся восстановление рынка новые авто: доля автокредитов на их покупку (месяц к месяцу) в выдачах «Открытие Авто» за год выросла в 1,6 раза с 23% до 37%. Рынок продолжает восстановление на фоне налаживания объемов выпуска отечественных брендов и дальнейшей экспансии китайских автоконцернов. Кроме этого, среди причин роста спроса и продаж – анонсированные изменения в Утилизационном сборе с 1 августа, а также курсовые колебания.

Также можно отметить изменение потребительской модели поведения клиентов, которые на фоне постоянного роста стоимости автомобилей начали рассматривать приобретение нового автомобиля, как способ сохранения средств и в «определенном смысле инвестицию», особенно в Премиальном сегменте.

В топ-5 проданных в кредит новых автомобилей в июле вошли марки Lada, Kaiyi, Haval, Changan, Chery. Наиболее востребованными моделями за месяц стали LADA Granta и Vesta, Kaiyi E5 и Haval Jolion.

По итогам второго летнего месяца доля новых автомобилей китайских марок в кредитных выдачах банка «Открытие» в регионе уже превысила половину объёма продаж как по количеству сделок (60%), так и в денежном эквиваленте (58%).

– Мы ожидаем дальнейший рост проникновения китайских автоконцернов на российский рынок, усиление локализации и выхода бюджетных моделей, что естественно скажется как на объемах рынка, так и доле автокредитов в розничных продажах. Китайские марки сегодня активно выстраивают дилерские сети и сервис, используя имеющуюся инфраструктуру, предлагают не только постоянно расширяющийся модельный ряд, но и, совместно с банками, разнообразные финансовые программы субсидирования при покупке авто, включая как субсидии по ставке, так и прямые скидки от автопроизводителя, от дилеров, при покупке в трейд-ин и при оформлении страховых и сервисных программ. Поэтому и на авторынке, и на рынке автокредитования доля китайских машин только продолжит увеличиваться. Также стоит отметить начавшие происходить изменения и в сегменте автомобилей с пробегом, где предложения о продаже 2-х и 3-х летних Китайских автомобилей неуклонно растет, – отметил руководитель центра развития автобизнеса филиала «Южный» банка «Открытие» Михаил Кузнецов

На вторичном рынке жители ЮФО отдают предпочтение корейским, российским и японским брендам. Наиболее популярными марками автомобилей с пробегом у заемщиков в июле оказались Hyundai, Kia, Lada Toyota, Volkswagen. наиболее распространенными моделями – Hyundai Solaris, Kio Rio, Lada Granta, Volkswagen Polo и Toyota Camry и Rav4, что полностью соответствует структуре продаж новых авто прошлых период. Однако доля «свежих» авто сокращается, т.к. многие владельцы не готовы расставаться с «проверенными» брендами».