Цены на бензин в Волгоградской области покорили новые высоты

Прошедшая неделя не стала исключением – в Волгоградской области снова выросли цены на автомобильное топливо. Согласно новым данным Росстата, в регионе средняя стоимость бензина увеличилась на 20 копеек – до 60,24 рубля за литр.
Больше всего подорожал АИ-98. За неделю цена этого вида бензина увеличилась на 25 копеек, до 80,71 рубля.
АИ-92 теперь стоит на 18 копеек больше (55,36 рубля за литр). Стоимость АИ-95 выросла на 20 копеек (61,52 рубля).
Не устояло на прежнем уровне и дизтопливо. Солярка стоит теперь дороже на 21 копейку (66,53 рубля).