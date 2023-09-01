Экономика

Волгоградских безработных обучат и трудоустроят на предприятия оборонного комплекса

Экономика 01.09.2023 08:03
0
01.09.2023 08:03



В Волгоградской области на занятость 708 безработных жителей региона в текущем году планируют направить 37,2 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации региона, соответствующие изменения внесены в прошлогоднее постановление, направленное на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
Подготовлен перечень таких мероприятий на 2023 год с объемом финансирования 37,2 миллиона рублей в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Согласно утвержденному плану, средства пойдут на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. Всего такие общественные работы предусмотрены для 424 безработных.
Также бюджет компенсирует работодателям затраты на частичную оплату труда при временном трудоустройстве 63 работников, находящихся под риском увольнения. Предусмотрены компенсации и тем работодателям, которые организуют профессиональное обучение и переподготовку кадров, а также граждан, которые заключили ученические договоры с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Всего планируется переобучить и трудоустроить на предприятия оборонного комплекса 221 человека.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
01.09.2023 09:14
Экономика 01.09.2023 09:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2023 12:52
Экономика 31.08.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.08.2023 12:13
Экономика 31.08.2023 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2023 08:06
Экономика 31.08.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 15:42
Экономика 30.08.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 15:34
Экономика 30.08.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 14:24
Экономика 30.08.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 12:31
Экономика 30.08.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 11:46
Экономика 30.08.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 11:07
Экономика 30.08.2023 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.08.2023 11:46
Экономика 29.08.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.08.2023 09:17
Экономика 29.08.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2023 18:01
Экономика 28.08.2023 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2023 14:54
Экономика 28.08.2023 14:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2023 12:40
Экономика 28.08.2023 12:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:45
В Волгограде ищут пропавшего две недели назад 25-летнего парняСмотреть фотографии
09:33
«Подумала, что придётся терпеть 10 лет»: волгоградцы вспомнили трогательные и курьезные истории о 1 сентябряСмотреть фотографии
09:16
В Дзержинском районе за 1 миллион зачистят 10 свалок: список адресовСмотреть фотографии
09:14
Сады Придонья успешно защитили свои интересы во второй инстанции судаСмотреть фотографии
08:37
В Волжском присмотренную китайцами землю отдали под жилую застройкуСмотреть фотографии
08:03
Волгоградских безработных обучат и трудоустроят на предприятия оборонного комплексаСмотреть фотографии
07:42
Волгоградстат зафиксировал снижение стоимости шашлыкаСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде родным погибших героев СВО вручили 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
21:17
Главу Михайловки позвали прокатиться по разбитой дороге к школе 1 сентябряСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
«Я нечаянно»: в Волгограде задержали выстрелившего в бездомную собаку мужчинуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
В Волгограде 1 сентября начнутся выборы депутатов ЛНР и ДНРСмотреть фотографии
19:01
«Будут все переделывать»: к срочному ремонту дырявого водовода в Котово приступил новый подрядчикСмотреть фотографии
18:24
Суд отказал волгоградцу в споре с ЦУМом, а ЦУМу – в споре с волгоградцемСмотреть фотографии
17:48
Платную парковку на 228 мест организуют в центре Волгограда. Названа стоимость часаСмотреть фотографии
17:19
Красавицей земного шара стала 4-летняя Мария из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:52
Замглавы МВД России Кубышко 1 сентября проведет в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
В МГУ приняли 115 участников СВО и их детей, еще 75 зачислены в СеченовскийСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде скандальный продавец кирпичей купил квартиру за 13 млн рублей на деньги клиентовСмотреть фотографии
16:15
За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele2Смотреть фотографии
15:09
Московская компания поставит в Волгоград 62 новых трамвая «Львенок» и «Невский»Смотреть фотографии
14:35
УФСБ: начальник почты в Волгоградской области присвоила 750 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:04
Везут вечером и даже ночью: десятки засветившихся на камеру волгоградцев оштрафуют на крупные суммыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Мэрия Волгограда задолжала миллион за содержание и ремонт помещений в центре городаСмотреть фотографии
12:58
Суд оставил в СИЗО Волгограда Тонояна, расстрелявшего людей в кафе Black LionСмотреть фотографии
12:52
Свинина за неделю подорожала в Волгоградской области на 4%Смотреть фотографии
12:43
Регоператор установил еще 600 евроконтейнеров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Соревнования горноспасательных команд прошли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
Глава Котово привезла питьевую воду семье с парализованным ребенкомСмотреть фотографии
10:45
Волгоградский СК ищет виновных в гибели сотрудника водоканала в ПалласовкеСмотреть фотографии
10:09
Причину гибели двух человек на трассе озвучили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 