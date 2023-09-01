Волгоградских безработных обучат и трудоустроят на предприятия оборонного комплекса









В Волгоградской области на занятость 708 безработных жителей региона в текущем году планируют направить 37,2 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации региона, соответствующие изменения внесены в прошлогоднее постановление, направленное на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

Подготовлен перечень таких мероприятий на 2023 год с объемом финансирования 37,2 миллиона рублей в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Согласно утвержденному плану, средства пойдут на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. Всего такие общественные работы предусмотрены для 424 безработных.

Также бюджет компенсирует работодателям затраты на частичную оплату труда при временном трудоустройстве 63 работников, находящихся под риском увольнения. Предусмотрены компенсации и тем работодателям, которые организуют профессиональное обучение и переподготовку кадров, а также граждан, которые заключили ученические договоры с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Всего планируется переобучить и трудоустроить на предприятия оборонного комплекса 221 человека.



