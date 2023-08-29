Борьба с коррупцией

В Волгограде коммерсанту дали 7 лет строгача за попытку избежать налоговой проверки за взятку

Борьба с коррупцией 29.08.2023 12:13
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29.08.2023 12:13


К 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен в Волгограде 38-летний директор коммерческой организации за попытку дать через посредника крупную взятку налоговикам, передает V102.RU. 
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, фигуранта уголовного дела признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п.«б» ч.4,5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном и особо крупном размере). По решению суда коммерсант также должен выплатить штраф в сумме 3 миллиона рублей.
Установлено, что директор коммерческой фирмы захотел прекратить налоговую проверку в отношении его организации и обратился за помощью к знакомому. Тот пообещал решить все вопросы через сотрудника УФНС, но указал, что для этого должностным лицам налоговой нужно дать взятку. Гендиректор передал на эти цели 1 миллион 550 тысяч рублей. Однако, как выяснили следователи, указанные денежные средства сотрудникам УФНС по Волгоградской области не предназначались и не передавались.
Также коммерсант через посредника передал в качестве взятки 570 тысяч рублей с целью непривлечения фирмы своего знакомого к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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