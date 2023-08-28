Ребенка с обожженным лицом доставили в спеццентр Волгограда





Помощь волгоградских ожоговых хирургов потребовалась 12-летнему жителю Суровикинского района. По информации облздрава, ребенок получил серьезные ожоги лица, пытаясь зажечь дома газовую конфорку.

– Пламя на конфорке вспыхнуло так быстро, что ребенок не успел отреагировать и обжег лицо. Первую помощь пострадавшему оказали медики Суровикинской ЦРБ, однако после консультации со специалистами регионального ожогового центра было принято решение о перевозке пациента в Волгоград, – сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Вертолетом санитарной авиации мальчика доставили в Волгоград.

Хирурги ожогового центра сделали все необходимое для заживления тканей.

– Состояние пациента удовлетворительное с положительной динамикой, – сообщают специалисты.

По словам главного внештатного комбустиолога Волгоградской области Валерия Татарческого, вероятность успешного восстановления ткани при ожоге повышается в случае правильно оказанной первой помощи. Так, сообщает он, в течение 15-20 минут после получения ожога важно остудить кожу, прикладывая лед, смоченное холодной водой полотенце или любой холодный предмет.

– После этого рану необходимо перебинтовать, чтобы избежать попадания в рану инфекции. При этом недопустимо смазывать травмированную кожу маслами, мазями и кремами, содержащими пантенол, – уточняет Татарческий.