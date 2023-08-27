Экология

На дымящем заводе под Волгоградом проведут служебное расследование

Экология 27.08.2023 08:13
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27.08.2023 08:13


Руководство ООО «СпецБурТехнологии» отреагировало на жалобы горожан, сообщавших о неприятном запахе, который фиксируется рядом с заводом. Как следует из ответа на запрос V102.RU, направленного в адрес главы администрации Калачевского городского поселения Волгоградской области Дениса Сарычева, на предприятии будет проведено служебное расследование и при выявлении обстоятельств, свидетельствующих об угрозе загрязнения окружающей среды, приняты соответствующие меры.
Напомним, местные жители рассказали V102.RU о задымлении, которое периодически наблюдают в районе работающего предприятия, где производят материалы для глинистых и безглинистых систем буровых растворов,. По словам калачевцев, многие жители стали жаловаться на аллергию и ощущать металлический привкус во рту. Горожане вынуждены закрывать окна в своих домах, но и это не спасает от проникновения странного запаха.
Недавно жители направили массовые обращения  вРоспотребнадзор, прокурору Калачевского района, в Росприроднадзор и облкомприроды с просьбой провести замеры воздуха на предмет возможного отклонения от норм.
При этом в облкомприроды заявили, что уже отбирали пробы в районе работающего предприятия, но они не выявили превышения предельно допустимых концентраций. Однако жители требуют, чтобы исследование провели в вечернее время – именно тогда, по их словам, завод и чадит.
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Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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