На дымящем заводе под Волгоградом проведут служебное расследование





Руководство ООО «СпецБурТехнологии» отреагировало на жалобы горожан, сообщавших о неприятном запахе, который фиксируется рядом с заводом. Как следует из ответа на запрос V102.RU, направленного в адрес главы администрации Калачевского городского поселения Волгоградской области Дениса Сарычева, на предприятии будет проведено служебное расследование и при выявлении обстоятельств, свидетельствующих об угрозе загрязнения окружающей среды, приняты соответствующие меры. Руководство ООО «СпецБурТехнологии» отреагировало на жалобы горожан, сообщавших о неприятном запахе, который фиксируется рядом с заводом. Как следует из ответа на запрос V102.RU, направленного в адрес главы администрации Калачевского городского поселения Волгоградской области Дениса Сарычева, на предприятии будет проведено служебное расследование и при выявлении обстоятельств, свидетельствующих об угрозе загрязнения окружающей среды, приняты соответствующие меры.

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Напомним, местные жители рассказали V102.RU о задымлении, которое периодически наблюдают в районе работающего предприятия, где производят материалы для глинистых и безглинистых систем буровых растворов,. По словам калачевцев, многие жители стали жаловаться на аллергию и ощущать металлический привкус во рту. Горожане вынуждены закрывать окна в своих домах, но и это не спасает от проникновения странного запаха.Недавно жители направили массовые обращения вРоспотребнадзор, прокурору Калачевского района, в Росприроднадзор и облкомприроды с просьбой провести замеры воздуха на предмет возможного отклонения от норм.При этом в облкомприроды заявили, что уже отбирали пробы в районе работающего предприятия, но они не выявили превышения предельно допустимых концентраций. Однако жители требуют, чтобы исследование провели в вечернее время – именно тогда, по их словам, завод и чадит.