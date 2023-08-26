«Ротор» встретится с «Динамо» из Брянска в Волгограде 27 августа





Волгоградский «Ротор» завтра, 27 августа, на домашней арене примет брянское «Динамо» в матче седьмого тура первенства второй лиги дивизиона А группы «Золото», сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» завтра, 27 августа, на домашней арене примет брянское «Динамо» в матче седьмого тура первенства второй лиги дивизиона А группы «Золото», сообщает V102.RU.





После выигрышного поединка в Ульяновске подопечные Сергея Попкова одержали вторую викторию подряд. На сей раз в Кубке России. С минимальным счётом 1:0 была обыграна «Астрахань» в гостях. Автором единственного гола стал Кирилл Родионов. В следующей стадии сине-голубые в середине сентября на Волгоград Арене примут махачкалинский «Легион». После выигрышного поединка в Ульяновске подопечные Сергея Попкова одержали вторую викторию подряд. На сей раз в Кубке России. С минимальным счётом 1:0 была обыграна «Астрахань» в гостях. Автором единственного гола стал Кирилл Родионов. В следующей стадии сине-голубые в середине сентября на Волгоград Арене примут махачкалинский «Легион».





Кроме того, наставник сине-голубых высказался о дисквалификации Дмитрия Прищепы. Кроме того, наставник сине-голубых высказался о дисквалификации Дмитрия Прищепы.

Отметим, что на предстоящую игру футболисты «Ротора» выйдут в новой форме, специально изготовленной для нынешнего сезона. Три комплекта - синий, голубой и белый - клуб официально представил на этой неделе.

Отметим, что на предстоящую игру футболисты «Ротора» выйдут в новой форме, специально изготовленной для нынешнего сезона. Три комплекта - синий, голубой и белый - клуб официально представил на этой неделе.

Правда, есть одна неприятная новость для болельщиков из Волжского - после матча не будет дополнительной электрички. Руководство клуба уже извинилось перед волжанами и пообещало сделать все возможное для решения этой проблемы к следующим домашним матчам.

Правда, есть одна неприятная новость для болельщиков из Волжского - после матча не будет дополнительной электрички. Руководство клуба уже извинилось перед волжанами и пообещало сделать все возможное для решения этой проблемы к следующим домашним матчам.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото СК "Ротор" VK.com



Сине-голубые после трёх ничейных результатов и двух поражений на старте первенства на прошлой неделе под руководством нового наставника Сергея Попкова одержали долгожданную викторию над ульяновской «Волгой» на выезде со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе волгоградцев отличились центральные защитники - Сергей Зуйков и Алексей Никитин. Эта победа позволила «Ротору» набрать шесть очков и уйти с последнего места в турнирной таблице.Однако в конце поединка с «Волгой» случился неприятный эпизод. Один из основных футболистов волгоградского клуба Дмитрий Прищепа принял непосредственное участие в конфликте с соперниками и за оскорбление представителей ульяновского коллектива получил красную карточку. Вдобавок к этому КДК РФС решил дисквалифицировать Прищепу на три ближайших поединка в чемпионате. Таким образом, левый защитник помимо предстоящей встречи пропустит матчи со «Спартаком» из Костромы и с «Чайкой» из Песчанокопского.«Динамо», в свою очередь, за шесть туров набрало 10 баллов и на данный момент делит вторую позицию с «Краснодаром-2», в тренерский штаб которого недавно вошёл легендарный волгоградский футболист Олег Веретенников. Коллектив из Брянска на данный момент имеет в своём активе три победы, одну ничью и два поражения. В кубковом турнире динамовцы на выезде переиграли «Спартак» из Тамбова - 3:1. В пятницу, 25 августа, бело-голубые, которые уже пару дней находятся в Волгограде, посетили мемориальный комплекс Мамаев курган.Сергей Попков накануне дал небольшое интервью спортивному журналисту Адилю Зодорову, опубликованном в клубных соцсетях. Наставник волгоградцев рассказал, что процесс знакомства с командой уже завершен.- Конечно, знакомство состоялось. Оно всегда происходит в боевых условиях. Мы провели два очень непростых выездных матча и получили много информации. Главное, что позитивно решили все свои задачи на эти игры. Пытались что-то изменить конкретно по тактике. Что-то получилось, что-то не очень. Но с хорошим настроением готовимся к следующей встрече, -сказал специалист.Также Сергей Попков признался, что не видит проблемы в том, что «Ротору» пришлось сыграть два поединка за четыре дня.- Жаловаться мы ни на что не будем. Это данность такая. График действительно непростой. Тем более, мы там с приключениями добирались из Ульяновска в Астрахань. Был закрыт аэропорт в Шереметьево. Поэтому целый день провели в аэропорту и в самолёте. Но мы посчитали, что эти минусы превратим в плюс. Это испытание, закалка характера. С ребятами договорились, что вообще об этом думать не будем, несмотря на жаркую погоду в Астрахани и смену покрытия. Там много факторов. Но это всё вторично. Главное - наш настрой, профессионализм и целеустремленность для достижения поставленных целей, - поделился главный тренер.- Это очень плохая и неприятная история. Дима Прищепа является одним из ведущих игроков команды, поэтому будем как-то эту потерю нивелировать, - констатировал Сергей Попков.Он также отметил, что в последние дни команда работает без полноценных выходных .- У нас были восстановительные мероприятия. Сейчас уже готовимся к «Динамо». Пользуясь случаем, приглашаю на наш матч в воскресенье 27 августа в 18-00. Очень нужна поддержка болельщиков. Мы её всегда чувствуем и очень приятно, что была группа фанатов в Ульяновске и в Астрахани. Болельщики в футболе - самое главное. Играть нужно для них! - заключил собеседник спортивного журналиста.