«Ротор» встретится с «Динамо» из Брянска в Волгограде 27 августа

Однако в конце поединка с «Волгой» случился неприятный эпизод. Один из основных футболистов волгоградского клуба Дмитрий Прищепа принял непосредственное участие в конфликте с соперниками и за оскорбление представителей ульяновского коллектива получил красную карточку. Вдобавок к этому КДК РФС решил дисквалифицировать Прищепу на три ближайших поединка в чемпионате. Таким образом, левый защитник помимо предстоящей встречи пропустит матчи со «Спартаком» из Костромы и с «Чайкой» из Песчанокопского.
Сергей Попков накануне дал небольшое интервью спортивному журналисту Адилю Зодорову, опубликованном в клубных соцсетях. Наставник волгоградцев рассказал, что процесс знакомства с командой уже завершен.
- Конечно, знакомство состоялось. Оно всегда происходит в боевых условиях. Мы провели два очень непростых выездных матча и получили много информации. Главное, что позитивно решили все свои задачи на эти игры. Пытались что-то изменить конкретно по тактике. Что-то получилось, что-то не очень. Но с хорошим настроением готовимся к следующей встрече, -сказал специалист.
Также Сергей Попков признался, что не видит проблемы в том, что «Ротору» пришлось сыграть два поединка за четыре дня.
- Жаловаться мы ни на что не будем. Это данность такая. График действительно непростой. Тем более, мы там с приключениями добирались из Ульяновска в Астрахань. Был закрыт аэропорт в Шереметьево. Поэтому целый день провели в аэропорту и в самолёте. Но мы посчитали, что эти минусы превратим в плюс. Это испытание, закалка характера. С ребятами договорились, что вообще об этом думать не будем, несмотря на жаркую погоду в Астрахани и смену покрытия. Там много факторов. Но это всё вторично. Главное - наш настрой, профессионализм и целеустремленность для достижения поставленных целей, - поделился главный тренер.
Он также отметил, что в последние дни команда работает без полноценных выходных .
- У нас были восстановительные мероприятия. Сейчас уже готовимся к «Динамо». Пользуясь случаем, приглашаю на наш матч в воскресенье 27 августа в 18-00. Очень нужна поддержка болельщиков. Мы её всегда чувствуем и очень приятно, что была группа фанатов в Ульяновске и в Астрахани. Болельщики в футболе - самое главное. Играть нужно для них! - заключил собеседник спортивного журналиста.