Расследования

Начальник УФСБ Александр Ларин поздравил со 100-летием волгоградку Анну Полякову

Расследования 25.08.2023 14:02
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25.08.2023 14:02


В Волгограде свое 100-летие отмечает вдова сотрудника органов государственной безопасности, труженица тыла Анна Павловна Полякова.  Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня  волгоградку поздравил с юбилеем начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Ларин. 

Кроме того, в гостях у волгоградки побывали ветераны и молодые сотрудники Управления.

– В молодом возрасте Анна Павловна добросовестно, стойко и безустанно трудилась в тылу, приближая долгожданную Победу. После войны продолжила трудовую деятельность и длительное время работала на Таганрогском заводе «Красный Гидропресс», – рассказал информагентству в пресс-службе волгоградского УФСБ . – Супруг Анны Павловны принимал участие в Сталинградской битве, после войны проходил службу в органах государственной безопасности  Волгоградской и Ростовской областей.

Силовики выразили благодарность Анне Павловне за победу, свободу и жизнь, пожелали ей крепкого здоровья и бодрости духа. 

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