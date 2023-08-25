В Волгограде свое 100-летие отмечает вдова сотрудника органов государственной безопасности, труженица тыла Анна Павловна Полякова. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня волгоградку поздравил с юбилеем начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Ларин.

Кроме того, в гостях у волгоградки побывали ветераны и молодые сотрудники Управления.

– В молодом возрасте Анна Павловна добросовестно, стойко и безустанно трудилась в тылу, приближая долгожданную Победу. После войны продолжила трудовую деятельность и длительное время работала на Таганрогском заводе «Красный Гидропресс», – рассказал информагентству в пресс-службе волгоградского УФСБ . – Супруг Анны Павловны принимал участие в Сталинградской битве, после войны проходил службу в органах государственной безопасности Волгоградской и Ростовской областей.

Силовики выразили благодарность Анне Павловне за победу, свободу и жизнь, пожелали ей крепкого здоровья и бодрости духа.