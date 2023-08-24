



Вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за больного пассажира совершил следовавший из Минвод самолет Boeing 737-800. Как сообщила V102.RU пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова, авиаинцидент произошел вечером 23 августа.

- Рейс авиакомпании «Победа» 6914, следовавший по маршруту Минеральные Воды - Москва (Шереметьево), совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 22:40 по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажир был передан в медучреждение города. Самолет вылетел из Волгограда в 23:20, - сообщила Голодова.

По данным Telegram-канала Aviaincident, командир воздушного судна, принявший решение о вынужденной посадке в Волгограде, запросил реанимационную бригаду по прибытию.



