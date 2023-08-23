Нет только у «Газпрома»: в Волгограде увеличили поставки бензина на АЗС

Актуально 23.08.2023 14:55
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23.08.2023 14:55
В Волгограде налаживается ситуация с бензином, хотя на отдельных заправках его по-прежнему нет.
Как сообщает корреспондент V102.RU, который сегодня, 23 августа, объехал ряд АЗС в нескольких районах города, автомобильное топливо в полном ассортименте присутствует на ряде заправок «Лукойла», Teboil, Rusoil. На некоторых, впрочем, есть только дизель и АИ-92.
В то же время, например, в Дзержинском районе около Качи на газпромовской АЗС нет никакого бензина. По словам сотрудников заправки, причиной отсутствия топлива стали проблемы с поставками, которые, по их уверениям, решаются. Водителям предлагалось проехать к другой заправке, в Советский район, где, как утверждали работники, бензин есть.
По наблюдениям корреспондента V102.RU, дешевле всего на сегодняшний момент выйдет заправиться на АЗС Teboil, где АИ-92 стоит меньше 50 рублей, а АИ-95 – около 55 рублей. Дорогой бензин на объектах Rusoil - почти 60 рублей за АИ-95.
Обновленную информацию о ситуации с бензином в регионе V102.RU предоставили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.
– В Волгоградской области достаточно бензина для покрытия потребностей автомобилистов. Волгоградский НПЗ и нефтебаза работают в штатном режиме, увеличено количество бензовозов, отгружающих топливо на АЗС региона. При этом на заправках отмечается рост объема продаж. Подчеркнем, резервуары сети АЗС динамично пополняются бензином волгоградского производства. Причин для ажиотажа нет, – говорится в комментарии комитета.
Также здесь подтвердили, что временно не поступает бензин популярных марок лишь на АЗС «Газпром» — это связано с плановым ремонтом Астраханского газоперерабатывающего комплекса, пояснили в ведомстве. Заправки остальных сетей регулярно снабжаются.
К слову, сегодня, 23 августа, состоялось заседание штаба регионального УФАС, на котором было отмечено, что с начала недели в Волгоградской области у основных операторов топливного рынка текущие запасы бензина увеличены почти на 14%.
Фото: Павел Мирошкин /V102.RU
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