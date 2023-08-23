Нет только у «Газпрома»: в Волгограде увеличили поставки бензина на АЗС

Обновленную информацию о ситуации с бензином в регионе V102.RU предоставили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

При этом на заправках отмечается рост объема продаж. Подчеркнем, резервуары сети АЗС динамично пополняются бензином волгоградского производства. Причин для ажиотажа нет, – говорится в комментарии комитета.

– В Волгоградской области достаточно бензина для покрытия потребностей автомобилистов. Волгоградский НПЗ и нефтебаза работают в штатном режиме, увеличено количество бензовозов, отгружающих топливо на АЗС региона.