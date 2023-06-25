В редакцию V102.RU обратилась родственница экс-судьи Арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой, осужденной 7 декабря 2018 года по уголовному делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей с землями небезызвестной Надежды Цапок, чей сын Сергей являлся лидером прогремевшей на всю страну кущевской ОПГ. Со слов дочери Надежды, ее мать освободили от отбывания наказания из костромской колонии из-за прогрессирующей онкологии и направили в Волгоградский регион для участия в процессе по еще одному уголовному делу.

Надежда уверяет, что на маму в СИЗО № 1 Волгограда оказывается давление, ей отказывают в медицинской помощи при онкологии четвертой стадии и содержат в одиночной камере с отсутствующим водоснабжением.

— Мама после приговора отбывала наказание в исправительной колонии № 8 УФСИН России по Костромской области. В этот период состояние ее здоровья значительно ухудшилось. У нее до всех историй с судами была выявлена онкология в 2016 году на второй стадии. В тюрьме заболевание стало развиваться, зафиксирована выраженная отрицательная динамика. 19 мая 2023 года Свердловский районный суд Костромы вынес постановление об освобождении мамы в связи с прогрессированием онкологии. У нее сейчас четвертая стадия, — рассказывает Надежда. — После вынесения постановления маму этапировали из ИК № 8 Костромы в СИЗО № 1 Волгограда. 6 июля 2023 года постановление Свердловского районного суда об освобождении от отбывания наказания вступило в законную силу. Несмотря на это, моя мама продолжает содержаться под стражей в СИЗО № 1 Волгограда, где ей не оказывают никакой медицинской помощи.





В пресс-службе Свердловского районного суда Костромы журналистам «Высоты 102» подтвердили, что 19 мая 2023 года судебной инстанцией вынесено поставление об освобождении Светланы Мартыновой из-за прогрессирующей болезни и невозможности отбывания дальнейшего наказания.

— В суд с ходатайством вышел адвокат. Информации об обжаловании постановления не поступало, — добавила помощник председателя суда Полина Терехина.

По сведениям из опубликованного в общем доступе приговора Ростовского областного суда от 7 декабря 2018 года, Мартынова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ей назначено семь лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере полумиллиона рублей. Потерпевшими по делу проходят обезличенные в приговоре суда К.А. и Ч.А.

— Мартынова С. И. выступила инициатором, организатором и непосредственным исполнителем схемы, связанной с переоформлением земель. Лично неоднократно получала денежные средства от потерпевших. Для совершения преступления привлекла не осведомленных об ее преступном умысле Л.В. и М.А. Регулярно предоставляла потерпевшим ложную информацию относительно своего преступного намерения, — цитирует «Высота 102» приговор Ростовского облсуда. — Мартынова С. И., действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, в неустановленные время и месте, но не позднее лета 2011 года, находясь в городе Ростове-на-Дону, договорилась с лицом № 1 о совместном хищении путем обмана имущества владельцев ООО «Агрохолдинг «К» и ЗАО «Концерн «П» (далее — концерн) Ч.А. и К.А.





Как уточнила дочь Мартыновой, под этими инициалами скрываются, находящиеся сейчас в международном розыске собственники ростовского агроконцерна «Покровский» Аркадий Чебанов и Андрей Коровайко, которые хотели взять под контроль земли сельхозназначения в Кущевском районе Краснодарского края, находившиеся на тот момент в собственности компании «Артекс-Агро», принадлежащей небезызвестной Надежде Цапок, чей сын Сергей являлся лидером, так называемой банды Цапков.

— По этому делу я мало что знаю. Известно, что мама предлагала им на законных основаниях передать какие-то земельные участки. Вроде как не договорились по цене и тогда Чабанов с Коровайко стали угрожать, — делится дочь Светланы Мартыновой.

Согласно приговору Ростовского областного суда, гражданский иск потерпевших по делу должен быть удовлетворен в полном размере.

— В возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, взыскать с Мартыновой С. И. в пользу К.А. — 6 000 000 рублей, в пользу Ч.А. — 34 292 100 рублей, — цитирует информагентство выдержку из документа.

Также в приговоре указано, что в целях соблюдения имущественных прав потерпевших, в том числе права на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, был оставлен без изменения арест на имущество Мартыновой, включающее в себя земельный участок площадью 652 квадратных метра, жилой дом площадью 188,1 «квадрата», объект незавершенного строительства, земельный участок площадью 2858 квадратных метров, автомобиль «Mazda 6» 2006 года выпуска.

Уточняется, что в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Мартыновой, суд признал наличие у нее заболевания и инвалидности.





При этом Надежда уточнила, что в отношении ее матери в прошлом году возбуждено еще одно уголовное дело, которое уже в этом году передали на рассмотрение в Волгоградский областной суд.

Согласно картотеке облсуда, материалы зарегистрированы еще 27 марта 2023 года. Светлане Мартыновой инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере и соучастие в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.

— На маму давили люди от концерна «Покровский». Хотели, чтобы она в их интересах дала показания на каких-то ранее ей неизвестных лиц. В случае отказа обещали второе дело. Его завели примерно в сентябре 2022 года по заявлению Чебанова и Коровайко. Они являются рейдерами, «отжимают» земли. Сейчас находятся в розыске, — говорит Надежда.

Надежда уверена, что решение об этапировании мамы в Волгоград приняла судья Волгоградской облсуда Юлия Пузенко.

— Судья срочно затребовала этап. В ИК № 8 в Костроме нам давали ответ, что транспортировка невозможна, так как у мамы серьезная болезнь и она может привести к летальному исходу. Пузенко сказала, что она плевать хотела на все эти постановления. Так мне рассказала мама, когда у нас была с ней связь, — утверждает Надежда. — На пересылке в Воронеже по пути в Волгоград маму парализовало. Ее на носилках выносили из поезда. По прибытии в СИЗО № 1 она неоднократно обращалась за медпомощью, но ей отказывали. Ни один врач не пришел и по сегодняшний день. Никаких осмотров и лечения. Когда мама случайно столкнулась в коридоре с начальником медицинской части и снова стала жаловаться на плохое самочувствие и боли, начальник ей ответила: «Терпи! Мы здесь не онкологи, а не можешь ходить по камере, значит ползай!». На все обращения вызвать врача — сотрудники орут матом либо полностью игнорируют.





В Волгоградском областном суде корреспондентам V102.RU пояснили, что дело в суд в отношении Мартыновой С. И. поступило по решению вышестоящей судебной инстанции.

— Председатель Краснодарского краевого суда ходатайствовал в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодара об изменении территориальной подсудности уголовного дела в соответствии с требованиями УПК, — прокомментировали в облсуде. — При поступлении материалов никто из судей не принимает самостоятельного решения о принятии дела. Уголовные дела между судьями распределяет специальная электронная система.

Надежда предполагает, что в СИЗО № 1 ее матери специально создают нечеловеческие условия.

— С 12 июня маму поместили в камеру, где нет никаких условий, элементарно даже нет воды! У нее четвертая стадия онкологии. Ей срочно требуется лечение, иначе она умрет! Сотрудникам изолятора и ФСИН достоверно известно о том, что вынесено постановление от 19 мая 2023 года Свердловским районным судом Костромы об освобождении моей матери. Тем не менее, ее продолжают удерживать под стражей, при этом, не оказывая никакой медицинской помощи. Мою маму просто хотят убить таким образом. Она не может элементарно искупаться. У нее пошли боли по всему телу, но всем на нее наплевать, — резюмирует дочь Светланы Мартыновой.





В свою очередь в УФСИН России по Волгоградской области в ответ на официальный запрос ИА «Высота 102» о состоянии и условиях содержания в СИЗО № 1 Волгограда Светланы Мартыновой пояснили, что данная подследственная содержится в трехместной камере, расположенной на территории медицинской части в СИЗО-1.

— В помещении созданы бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Подследственная обеспечена спальным местом, постельными принадлежностями и предметами личного пользования, а также находится под наблюдением медицинских работников филиала «Медицинская часть № 11» ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России. Камера оборудована унитазом и умывальником. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Камерное помещение оборудовано системой принудительной вентиляции, также предусмотрено естественное проветривание через форточки. Водоснабжение, канализация, отопление централизованные. Подача воды в учреждение осуществляется круглосуточно, — прокомментировали в ведомстве.

В УФСИН по региону добавили, что по прибытию подследственной в учреждение медицинскими работниками филиала проведен ее первичный медицинский осмотр.

— Также медицинские работники проводят регулярный медицинский осмотр подследственной, при наличии показаний назначается соответствующее лечение. Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных медицинскими работниками в филиале осуществляется в плановом порядке в соответствии с графиком работы филиала. Оказание неотложной медицинской помощи проводится круглосуточно дежурным медицинским работником филиала. Медицинское обеспечение, в том числе объемы проводимого лечения и обследования подследственной, соответствует условиям и возможностям филиала, — резюмировали в областном УФСИН.

Тем не менее, как сообщила дочь Мартыновой, состояние ее матери с каждым днем ухудшается. По ее словам, заседание суда, состоявшееся 22 июня, снова было перенесено по надуманным причинам.

Фото и коллаж: архив семьи / Алексей Костяков ИА «Высота 102»