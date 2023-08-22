Спорт

Волгоградский «Ротор» на пути к Кубку России одолел «Астрахань» - 1:0

Спорт 22.08.2023 20:36
0
22.08.2023 20:36


Волгоградский «Ротор» сегодня, 22 августа, обыграл «Астрахань» на выезде со счётом 1:0 и вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России, сообщает V102.RU. Это уже вторая победа команды под руководством нового тренера за несколько дней. 
Соперник волгоградцев в нынешнем сезоне выступает во второй лиге дивизиона Б. Коллектив на данный момент идёт на третьем месте после пяти проведённых матчей. Астраханцы одержали две победы, дважды сыграли вничью и проиграли одну встречу. Руководит красно-белыми бывший наставник «Ротора» Артём Куликов, возглавлявший клуб во второй половине сезона 21-22. При нём сине-голубые покинули ФНЛ и вылетели во вторую лигу. Летом 2021-го года Куликова сменил Алексей Стукалов, при котором команда финишировала на третьем месте в прошлом чемпионате.
Новый главный тренер волгоградцев Сергей Попков, ранее работавший в стане красно-белых, перед сегодняшней игрой произвел восемь перестановок  по сравнению с победным матчем. Место в воротах занял Вадим Аверкиев, заменивший Сергея Самка.  С первых минут появился новичок «Ротора» Филипп Дворецков. Центральный полузащитник лишь на прошлой неделе присоединился к коллективу.
В начале встречи шанс отличиться был у футболиста гостей Даниила Камлашева. Он  нанёс достаточно опасный удар в дальний угол. Однако мяч пролетел чуть выше перекладины. Вскоре настало время ответить хозяевам. Астраханцы через правый фланг соорудили комбинацию и вывели своего игрока на ударную позицию в пределах штрафной. Аверкиеву пришлось подпрыгнуть, чтобы ликвидировать угрозу. Игровой снаряд после его спасения ушёл на угловой.
Стандарт получился неприятным для гостей. Оборона сине-голубых снова  упустила футболиста «Астрахани», который, оставшись в одиночестве,  нанёс выстрел по воротам. К счастью для «Ротора», на пути мяча встал капитан Сергей Зуйков и отвел угрозу.

Затем Дворецков пробил издали. Вратарю  также пришлось дотягиваться до игрового снаряда и переводить его на угловой. На 20-й минуте розыгрыш стандартного положения привёл к ещё одному опасному моменту. Дмитрий Прищепа, игравший в этом матче на достаточно непривычной для себя позиции центрального защитника, отклеился от оппонентов и нанёс удар, который совсем в итоге не получился. Хорошая возможность открыть счёт предоставилась затем и Ризвану Умарову. Форвард отобрал мяч на чужой половине, совершил рывок и с левого угла потревожил голкипера «Астрахани». Однако вратарь ситуацию проконтролировал и зафиксировал игровой снаряд.

Тем не менее, «Ротор» добился своего на 36-ой минуте. В центре поля Прищепа отработал в прессинге, отдал передачу на Дворецкова. Новобранец команды отпасовал в штрафную Алихану Шаваеву. В результате борьбы за мяч между соперниками он отлетел на Кирилла Родионова. Полузащитник нанёс точный выстрел в угол ворот и вывел гостей вперёд. Команды ушли в раздевалку с минимальным преимуществом волгоградского клуба - 1:0.

В перерыве Попков произвёл двойную замену. Вместо Дворецкова и Зуйкова на поле появились Ахмедханов и Никитин, ставший новым обладателем капитанской повязки.
В начале второй половины «Астрахань» могла сравнять. Футболист хозяев, находясь в штрафной, оказался расторопнее Прищепы и Никитина и в падении нанес опасный удар. Везение оказалось на стороне гостей. Мяч разминулся рядом со штангой.

Самым нефартовым игроком в составе «Ротора» во втором тайме оказался Ахмедханов. Он имел несколько возможностей удвоить преимущество и приблизить итоговую победу сине-голубых. Атакующий полузащитник пробивал с левого угла после передачи Камлашева, но попал в перекладину. Затем со штрафного Ахмедханов потревожил голкипера, которому пришлось прыгать в нижний угол, чтобы поймать игровой снаряд. Ну и ещё один момент был у футболиста «Ротора», когда Даниил Арсентьев, также вышедший на замену, вывел Ахмедханова на атакующую позицию. Однако удар пришёлся сильно выше ворот.
Кроме того, Ризван сам выступил в роли ассистента на  Умарова в концовке матча. Нападающему не хватило точности при попытки поразить цель с близкого расстояния.
«Астрахань» старалась отыграться и перевести встречу по итогам основного времени в серию пенальти. Однако при атакующих действиях хозяевам не хватило  хладнокровия, чтобы забить гол и спастись от поражения. Как итог, «Ротор» на достаточно тяжелом поле одержал минимальную победу - 1:0.  После игры футболисты гостей поблагодарили своих фанатов, поддержка которых оказалась более шумной, чем кричалки болельщиков  «Астрахани».
Завтра, 23 августа,  в поединке между «Легионом» из Махачкалы  и «Победой» из Хасавюрта определится соперник сине-голубых по следующему раунду.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.08.2023 08:54
Спорт 22.08.2023 08:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2023 19:50
Спорт 21.08.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2023 18:23
Спорт 21.08.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.08.2023 20:35
Спорт 20.08.2023 20:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2023 22:03
Спорт 19.08.2023 22:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2023 19:56
Спорт 19.08.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2023 18:42
Спорт 19.08.2023 18:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2023 18:56
Спорт 14.08.2023 18:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2023 12:29
Спорт 14.08.2023 12:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2023 21:59
Спорт 13.08.2023 21:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2023 20:09
Спорт 12.08.2023 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2023 14:47
Спорт 12.08.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2023 13:32
Спорт 12.08.2023 13:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2023 08:37
Спорт 10.08.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2023 21:12
Спорт 09.08.2023 21:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
Во Фролово похоронили 25-летнего контрактника Александра РазумовскогоСмотреть фотографии
21:16
В Волгоград поступила партия новой вакцины от COVID-19Смотреть фотографии
21:04
Всего хватает: торговая сеть в Волгограде показала полные закрома едыСмотреть фотографии
20:36
Волгоградский «Ротор» на пути к Кубку России одолел «Астрахань» - 1:0Смотреть фотографии
19:52
В УФНС волгоградцам напомнили о дедлайне по отчетам и декларациямСмотреть фотографии
19:31
На Центральной набережной в Волгограде развернули 80-метровый флаг РФСмотреть фотографии
19:03
Природоохранная прокуратура выясняет причины двух крупных лесных пожаров под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:24
Под Волгоградом дети участников СВО сразились в пионербол с ветеранами спецоперацииСмотреть фотографии
17:20
В Камышине на арбузном фестивале вводят сухой законСмотреть фотографии
17:04
Половина предпринимателей ЮФО считают, что ситуация с бизнесом стала легче или не измениласьСмотреть фотографии
16:37
Волгоградец проткнул приятеля вилкойСмотреть фотографии
16:25
«Сколько можно нервы мотать?»: в Волгограде на конечной автобуса №109 собрались толпы дачниковСмотреть фотографии
16:24
ЦГМС: в Волгоградской области из-за дождей до +28 понизится температураСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде 17-летний начинающий закладчик состарится в колонииСмотреть фотографии
16:01
Крупная компания в Волгоградской области предлагает привлекательные вакансииСмотреть фотографии
15:56
В Волжском на перекрестке женщина-водитель вылетела из «десятки»: видеоСмотреть фотографии
15:44
В Котово Волгоградской области из-за удара молнии пропала водаСмотреть фотографии
15:41
«Сделать предстоит еще многое»: в Волгограде оценили успехи нового регоператораСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде семья слегла после арбузного ужинаСмотреть фотографии
13:17
Волгоградца ограбили на улице после удара бутылкой по головеСмотреть фотографии
12:27
Директору школы №19 Волжского вынесли приговор после трагедии с ученицейСмотреть фотографии
12:14
День шахтера в Котельниково отметили музыкой, салютом и наградамиСмотреть фотографии
12:10
Лариса Долина выступит на Дне города в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:40
«Как-то грустно»: волгоградцы заметили полупустые полки в супермаркетахСмотреть фотографии
10:56
Решение по делу о геноциде сталинградцев нацистами вынесут 23 августаСмотреть фотографии
10:54
Первый цех завода нержавеющего проката в Волгоградской области откроют в 2025 годуСмотреть фотографии
10:04
Дистанционную продажу боевого оружия пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:52
Вот так неожиданность! Волгоградцам через 20 дней могут отключить электричествоСмотреть фотографии
09:50
Стадион в Махачкале лишили имени Елены ИсинбаевойСмотреть фотографии
09:43
Долгожданная прохлада придет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
 