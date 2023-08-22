Волгоградский «Ротор» на пути к Кубку России одолел «Астрахань» - 1:0

Волгоградский «Ротор» сегодня, 22 августа, обыграл «Астрахань» на выезде со счётом 1:0 и вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России, сообщает V102.RU. Это уже вторая победа команды под руководством нового тренера за несколько дней.
Соперник волгоградцев в нынешнем сезоне выступает во второй лиге дивизиона Б. Коллектив на данный момент идёт на третьем месте после пяти проведённых матчей. Астраханцы одержали две победы, дважды сыграли вничью и проиграли одну встречу. Руководит красно-белыми бывший наставник «Ротора» Артём Куликов, возглавлявший клуб во второй половине сезона 21-22. При нём сине-голубые покинули ФНЛ и вылетели во вторую лигу. Летом 2021-го года Куликова сменил Алексей Стукалов, при котором команда финишировала на третьем месте в прошлом чемпионате.
Новый главный тренер волгоградцев Сергей Попков, ранее работавший в стане красно-белых, перед сегодняшней игрой произвел восемь перестановок по сравнению с победным матчем. Место в воротах занял Вадим Аверкиев, заменивший Сергея Самка. С первых минут появился новичок «Ротора» Филипп Дворецков. Центральный полузащитник лишь на прошлой неделе присоединился к коллективу.
В начале встречи шанс отличиться был у футболиста гостей Даниила Камлашева. Он нанёс достаточно опасный удар в дальний угол. Однако мяч пролетел чуть выше перекладины. Вскоре настало время ответить хозяевам. Астраханцы через правый фланг соорудили комбинацию и вывели своего игрока на ударную позицию в пределах штрафной. Аверкиеву пришлось подпрыгнуть, чтобы ликвидировать угрозу. Игровой снаряд после его спасения ушёл на угловой.
Стандарт получился неприятным для гостей. Оборона сине-голубых снова упустила футболиста «Астрахани», который, оставшись в одиночестве, нанёс выстрел по воротам. К счастью для «Ротора», на пути мяча встал капитан Сергей Зуйков и отвел угрозу.
Затем Дворецков пробил издали. Вратарю также пришлось дотягиваться до игрового снаряда и переводить его на угловой. На 20-й минуте розыгрыш стандартного положения привёл к ещё одному опасному моменту. Дмитрий Прищепа, игравший в этом матче на достаточно непривычной для себя позиции центрального защитника, отклеился от оппонентов и нанёс удар, который совсем в итоге не получился. Хорошая возможность открыть счёт предоставилась затем и Ризвану Умарову. Форвард отобрал мяч на чужой половине, совершил рывок и с левого угла потревожил голкипера «Астрахани». Однако вратарь ситуацию проконтролировал и зафиксировал игровой снаряд.
Тем не менее, «Ротор» добился своего на 36-ой минуте. В центре поля Прищепа отработал в прессинге, отдал передачу на Дворецкова. Новобранец команды отпасовал в штрафную Алихану Шаваеву. В результате борьбы за мяч между соперниками он отлетел на Кирилла Родионова. Полузащитник нанёс точный выстрел в угол ворот и вывел гостей вперёд. Команды ушли в раздевалку с минимальным преимуществом волгоградского клуба - 1:0.
В перерыве Попков произвёл двойную замену. Вместо Дворецкова и Зуйкова на поле появились Ахмедханов и Никитин, ставший новым обладателем капитанской повязки.
В начале второй половины «Астрахань» могла сравнять. Футболист хозяев, находясь в штрафной, оказался расторопнее Прищепы и Никитина и в падении нанес опасный удар. Везение оказалось на стороне гостей. Мяч разминулся рядом со штангой.
Самым нефартовым игроком в составе «Ротора» во втором тайме оказался Ахмедханов. Он имел несколько возможностей удвоить преимущество и приблизить итоговую победу сине-голубых. Атакующий полузащитник пробивал с левого угла после передачи Камлашева, но попал в перекладину. Затем со штрафного Ахмедханов потревожил голкипера, которому пришлось прыгать в нижний угол, чтобы поймать игровой снаряд. Ну и ещё один момент был у футболиста «Ротора», когда Даниил Арсентьев, также вышедший на замену, вывел Ахмедханова на атакующую позицию. Однако удар пришёлся сильно выше ворот.
Кроме того, Ризван сам выступил в роли ассистента на Умарова в концовке матча. Нападающему не хватило точности при попытки поразить цель с близкого расстояния.
«Астрахань» старалась отыграться и перевести встречу по итогам основного времени в серию пенальти. Однако при атакующих действиях хозяевам не хватило хладнокровия, чтобы забить гол и спастись от поражения. Как итог, «Ротор» на достаточно тяжелом поле одержал минимальную победу - 1:0. После игры футболисты гостей поблагодарили своих фанатов, поддержка которых оказалась более шумной, чем кричалки болельщиков «Астрахани».
Завтра, 23 августа, в поединке между «Легионом» из Махачкалы и «Победой» из Хасавюрта определится соперник сине-голубых по следующему раунду.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com