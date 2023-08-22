Волгоградский «Ротор» на пути к Кубку России одолел «Астрахань» - 1:0





Волгоградский «Ротор» сегодня, 22 августа, обыграл «Астрахань» на выезде со счётом 1:0 и вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России, сообщает V102.RU. Это уже вторая победа команды под руководством нового тренера за несколько дней. Волгоградский «Ротор» сегодня, 22 августа, обыграл «Астрахань» на выезде со счётом 1:0 и вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России, сообщает V102.RU. Это уже вторая победа команды под руководством нового тренера за несколько дней.

Стандарт получился неприятным для гостей. Оборона сине-голубых снова упустила футболиста «Астрахани», который, оставшись в одиночестве, нанёс выстрел по воротам. К счастью для «Ротора», на пути мяча встал капитан Сергей Зуйков и отвел угрозу.







Затем Дворецков пробил издали. Вратарю также пришлось дотягиваться до игрового снаряда и переводить его на угловой. На 20-й минуте розыгрыш стандартного положения привёл к ещё одному опасному моменту. Дмитрий Прищепа, игравший в этом матче на достаточно непривычной для себя позиции центрального защитника, отклеился от оппонентов и нанёс удар, который совсем в итоге не получился. Хорошая возможность открыть счёт предоставилась затем и Ризвану Умарову. Форвард отобрал мяч на чужой половине, совершил рывок и с левого угла потревожил голкипера «Астрахани». Однако вратарь ситуацию проконтролировал и зафиксировал игровой снаряд.



Тем не менее, «Ротор» добился своего на 36-ой минуте. В центре поля Прищепа отработал в прессинге, отдал передачу на Дворецкова. Новобранец команды отпасовал в штрафную Алихану Шаваеву. В результате борьбы за мяч между соперниками он отлетел на Кирилла Родионова. Полузащитник нанёс точный выстрел в угол ворот и вывел гостей вперёд. Команды ушли в раздевалку с минимальным преимуществом волгоградского клуба - 1:0.



В перерыве Попков произвёл двойную замену. Вместо Дворецкова и Зуйкова на поле появились Ахмедханов и Никитин, ставший новым обладателем капитанской повязки.







Самым нефартовым игроком в составе «Ротора» во втором тайме оказался Ахмедханов. Он имел несколько возможностей удвоить преимущество и приблизить итоговую победу сине-голубых. Атакующий полузащитник пробивал с левого угла после передачи Камлашева, но попал в перекладину. Затем со штрафного Ахмедханов потревожил голкипера, которому пришлось прыгать в нижний угол, чтобы поймать игровой снаряд. Ну и ещё один момент был у футболиста «Ротора», когда Даниил Арсентьев, также вышедший на замену, вывел Ахмедханова на атакующую позицию. Однако удар пришёлся сильно выше ворот. Самым нефартовым игроком в составе «Ротора» во втором тайме оказался Ахмедханов. Он имел несколько возможностей удвоить преимущество и приблизить итоговую победу сине-голубых. Атакующий полузащитник пробивал с левого угла после передачи Камлашева, но попал в перекладину. Затем со штрафного Ахмедханов потревожил голкипера, которому пришлось прыгать в нижний угол, чтобы поймать игровой снаряд. Ну и ещё один момент был у футболиста «Ротора», когда Даниил Арсентьев, также вышедший на замену, вывел Ахмедханова на атакующую позицию. Однако удар пришёлся сильно выше ворот.

Соперник волгоградцев в нынешнем сезоне выступает во второй лиге дивизиона Б. Коллектив на данный момент идёт на третьем месте после пяти проведённых матчей. Астраханцы одержали две победы, дважды сыграли вничью и проиграли одну встречу. Руководит красно-белыми бывший наставник «Ротора» Артём Куликов, возглавлявший клуб во второй половине сезона 21-22. При нём сине-голубые покинули ФНЛ и вылетели во вторую лигу. Летом 2021-го года Куликова сменил Алексей Стукалов, при котором команда финишировала на третьем месте в прошлом чемпионате.Новый главный тренер волгоградцев Сергей Попков, ранее работавший в стане красно-белых, перед сегодняшней игрой произвел восемь перестановок по сравнению с победным матчем. Место в воротах занял Вадим Аверкиев, заменивший Сергея Самка. С первых минут появился новичок «Ротора» Филипп Дворецков. Центральный полузащитник лишь на прошлой неделе присоединился к коллективу.В начале встречи шанс отличиться был у футболиста гостей Даниила Камлашева. Он нанёс достаточно опасный удар в дальний угол. Однако мяч пролетел чуть выше перекладины. Вскоре настало время ответить хозяевам. Астраханцы через правый фланг соорудили комбинацию и вывели своего игрока на ударную позицию в пределах штрафной. Аверкиеву пришлось подпрыгнуть, чтобы ликвидировать угрозу. Игровой снаряд после его спасения ушёл на угловой.В начале второй половины «Астрахань» могла сравнять. Футболист хозяев, находясь в штрафной, оказался расторопнее Прищепы и Никитина и в падении нанес опасный удар. Везение оказалось на стороне гостей. Мяч разминулся рядом со штангой.Кроме того, Ризван сам выступил в роли ассистента на Умарова в концовке матча. Нападающему не хватило точности при попытки поразить цель с близкого расстояния.«Астрахань» старалась отыграться и перевести встречу по итогам основного времени в серию пенальти. Однако при атакующих действиях хозяевам не хватило хладнокровия, чтобы забить гол и спастись от поражения. Как итог, «Ротор» на достаточно тяжелом поле одержал минимальную победу - 1:0. После игры футболисты гостей поблагодарили своих фанатов, поддержка которых оказалась более шумной, чем кричалки болельщиков «Астрахани».Завтра, 23 августа, в поединке между «Легионом» из Махачкалы и «Победой» из Хасавюрта определится соперник сине-голубых по следующему раунду.