В УФНС волгоградцам напомнили о дедлайне по отчетам и декларациям

В УФНС России по региону жителям Волгоградской области напомнили о необходимости представления налоговой отчетности и уведомлений об исчисленных суммах налогов. Сроки истекают уже 25 августа.
– В соответствии с п. 9 ст. 58 Налогового кодекса РФ юридические лица и индивидуальные предприниматели должны представлять в налоговые органы уведомление об исчисленных суммах по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем наступает срок уплаты налога, – напоминают в волгоградском управлении ФНС. – Не позднее 25 августа 2023 года представляются уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ, а также страховым взносам по форме, утверждённой приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД -7-8-/1047@.
Уведомление об исчисленных суммах налогов можно представить следующими способами:
- по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью;
- через личный кабинет налогоплательщика, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью;
- на бумаге, в случае, если налогоплательщик, в том числе налоговый агент, который платит страховые взносы, выплачивает НДФЛ и численность работников не превышает 10 человек.
Подробная информация о порядке представления и заполнения уведомления об исчисленных суммах размещена в разделе «Налогообложение в Российской Федерации» - «Задолженность» на сайте ФНС России.
Кроме того, не позднее 25 августа 2023 года представляются:
- декларация по налогу на прибыль организаций за июль 2023 г.;
- декларация по НДПИ за июль 2023 г.;
- декларация по акцизам за июль 2023 г.;
- декларация по нефтяному сырью за июль 2023 г.;
- декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ);
- декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ) в июле 2023 г.;
- персонифицированные сведения о физических лицах, включающие персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу за июль 2023 года.