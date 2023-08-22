Экономика

В УФНС волгоградцам напомнили о дедлайне по отчетам и декларациям

Экономика 22.08.2023 19:52
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22.08.2023 19:52


В УФНС России по региону жителям Волгоградской области напомнили о необходимости представления налоговой отчетности и уведомлений об исчисленных суммах налогов. Сроки истекают уже 25 августа. 

– В соответствии с п. 9 ст. 58 Налогового кодекса РФ юридические лица и индивидуальные предприниматели должны представлять в налоговые органы уведомление об исчисленных суммах по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем наступает срок уплаты налога, – напоминают в волгоградском управлении ФНС. – Не позднее 25 августа 2023 года представляются уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ, а также страховым взносам по форме, утверждённой приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД -7-8-/1047@.

Уведомление об исчисленных суммах налогов можно представить следующими способами:

  •  по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью;
  • через личный кабинет налогоплательщика, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью;
  • на бумаге, в случае, если налогоплательщик, в том числе налоговый агент, который платит страховые взносы, выплачивает НДФЛ и численность работников не превышает 10 человек.

Подробная информация о порядке представления и заполнения уведомления об исчисленных суммах размещена в разделе «Налогообложение в Российской Федерации» - «Задолженность» на сайте ФНС России.

Кроме того,  не позднее 25 августа 2023 года представляются:

  • декларация по налогу на прибыль организаций за июль 2023 г.;
  • декларация по НДПИ за июль 2023 г.;
  • декларация по акцизам за июль 2023 г.;
  • декларация по нефтяному сырью за июль 2023 г.;
  • декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ);
  • декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ) в июле 2023 г.;
  • персонифицированные сведения о физических лицах, включающие персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу за июль 2023 года.

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