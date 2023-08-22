В УФНС волгоградцам напомнили о дедлайне по отчетам и декларациям

В УФНС России по региону жителям Волгоградской области напомнили о необходимости представления налоговой отчетности и уведомлений об исчисленных суммах налогов. Сроки истекают уже 25 августа.

– В соответствии с п. 9 ст. 58 Налогового кодекса РФ юридические лица и индивидуальные предприниматели должны представлять в налоговые органы уведомление об исчисленных суммах по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем наступает срок уплаты налога, – напоминают в волгоградском управлении ФНС. – Не позднее 25 августа 2023 года представляются уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ, а также страховым взносам по форме, утверждённой приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД -7-8-/1047@.

Уведомление об исчисленных суммах налогов можно представить следующими способами:

по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью;

через личный кабинет налогоплательщика, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью;

на бумаге, в случае, если налогоплательщик, в том числе налоговый агент, который платит страховые взносы, выплачивает НДФЛ и численность работников не превышает 10 человек.

Подробная информация о порядке представления и заполнения уведомления об исчисленных суммах размещена в разделе «Налогообложение в Российской Федерации» - «Задолженность» на сайте ФНС России.

Кроме того, не позднее 25 августа 2023 года представляются: