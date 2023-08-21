Еще и подешевел: на АЗС в Волгограде появился бензин всех марок

В Волгограде практически урегулированы проблемы с поставками бензина на АЗС. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который сегодня, 21 августа, объехал несколько станций, на всех АЗС в Центральном и Краснооктябрьском районах Волгограда присутствует автомобильное топливо всех марок. Речь идет о заправках компаний «Лукойл», «Роснефть» и Teboil.





На некоторых автозаправках с утра наблюдались небольшие очереди. При этом корреспондент зафиксировал на АЗС бензовозы, которые сливали топливо в подземные резервуары.

Мало того, водители заметили сегодня, 21 августа, даже небольшое снижение цен на бензин АИ-92 и АИ-95. В частности, АИ-95 на заправках «Роснефти» продается на 50 копеек дешевле, чем на прошлой неделе.





Напомним, жители Волгоградской области жаловались на проблемы с бензином в прошедшие выходные. На части заправок различные марки отсутствовали полностью. Причем бензин пропал после очередного подорожания. В администрации Волгоградской области объяснили возникшие перебои с автомобильным топливом закрытием на ремонтно-профилактические работы Астраханского нефтеперерабатывающего предприятия.





В компании «Лукойл», в свою очередь, пообещали увеличить поставки бензина на АЗС с волгоградской нефтебазы.



