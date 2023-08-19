Экономика

Власти Волгоградской области объяснили перебои с бензином на заправках

Экономика 19.08.2023 17:59
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19.08.2023 17:59


В администрации Волгоградской области пояснили ситуацию, связанную с жалобами жителей региона на перебои с бензином на заправках. Как сообщили V102.RU в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, в связи с ремонтом Астраханского газоперерабатывающего комплекса в регионе происходит перераспределение поставок бензина на АЗС.
- Для урегулирования ситуации в максимально короткие сроки, облпромторг и ТЭК тесно взаимодействует со всеми поставщиками бензинового топлива в регионе, - пояснили в комитете.
Прокомментировали сложившуюся ситуацию и в ООО  «Лукойл-Юг Нефтепродукт».
 - Снабжение бензином АЗС «ЛУКОЙЛ» в регионе осуществляется с Волгоградской нефтебазы, которую обеспечивает топливом Волгоградский НПЗ. Завод и нефтебаза работают в штатном режиме, в настоящее время принимаются меры по увеличению количества бензовозов для покрытия всех потребностей, - заверили на предприятии.
Ранее V102.RU сообщало о том, что в некоторых районах регионах на части заправок исчез бензин всех марок. На некоторых наблюдается дефицит АИ-95 и АИ-98. Это произошло после очередного роста цен на автомобильное топливо. На подобные проблемы жалуются и жители соседних регионов – Калмыкии и Ростовской области.


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