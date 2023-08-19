Власти Волгоградской области объяснили перебои с бензином на заправках

Прокомментировали сложившуюся ситуацию и в ООО «Лукойл-Юг Нефтепродукт».
- Снабжение бензином АЗС «ЛУКОЙЛ» в регионе осуществляется с Волгоградской нефтебазы, которую обеспечивает топливом Волгоградский НПЗ. Завод и нефтебаза работают в штатном режиме, в настоящее время принимаются меры по увеличению количества бензовозов для покрытия всех потребностей, - заверили на предприятии.
Ранее V102.RU сообщало о том, что в некоторых районах регионах на части заправок исчез бензин всех марок. На некоторых наблюдается дефицит АИ-95 и АИ-98. Это произошло после очередного роста цен на автомобильное топливо. На подобные проблемы жалуются и жители соседних регионов – Калмыкии и Ростовской области.