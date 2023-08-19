Общество

«Долетело из Калмыкии»: волгоградцы сообщают о перебоях с бензином АИ-95 и АИ-98

Общество 19.08.2023 15:20
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19.08.2023 15:20


Жители Волгоградской области сообщают о проблемах с бензином марок АИ-95 и АИ-98. Как передает V102.RU, в частности, бьют тревогу жители Михайловского городского округа, Новоаннинского и некоторых других районов региона. В Волгограде автомобильное топливо вышеуказанных марок можно приобрести, но не на всех заправках. При этом ситуация, по сообщению пользователей, меняется буквально в течение часа.
- Спокойно заправились сегодня АИ-95, через полчаса проезжали мимо, бензина уже не было, - делятся пользователи соцсетей в Михайловке.
При этом на некоторых заправках в Новоаннинсском районе отсутствуют все марки бензина.

Жители опасаются, что исчезновение бензина может привести к дальнейшему росту цен на автомобильное топливо.
Между тем, в соседней с волгоградским регионом Калмыкии власти предпринимают срочные меры для решения проблемы с дефицитом бензина. Так, накануне, в министерстве экономики и торговли республики заявили, что перебои с бензином в столице региона Элисте связаны с ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах, которые сократили отпуск. В ведомстве сообщили, что уже обратились в Федеральную антимонопольную службу, чтобы решить проблему и предотвратить рост цен. Региональный антимонопольный орган уже начал проверки заправок на предмет необоснованного завышения стоимости топлива.
Накануне в Калмыкию было доставлено 4 бензовоза, что обеспечило дополнительный запас топлива, достаточный на несколько дней вперед. Поставки будут продолжаться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, заверили в правительстве Калмыкии.
Власти Волгоградской области пока не озвучили возникшую проблему.
Ранее Росстат сообщал о новом рекордном подорожании бензина в Волгоградской области. В частности, за последнюю неделю АИ-92 стал дороже на 25 копеек – до 50,18 рублей за литр, преодолев новую психологическую планку в 50 рублей. Бензин АИ-95 прибавил в цене на такую же сумму и стоит сегодня в среднем уже 55,72 рубля за литр.
Больше всего поднялись цены на бензин А-98 – на 49 копеек (до 62,80 рубля за литр).
А стоимость дизтоплива выросла на 20 копеек – до 57,20 рублей. 
Фото Новоаннинский сегодня VK.com

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