В Еланском районе Волгоградской области разъяренная пенсионерка хотела застрелить соседа. Как сообщает V102.RU, женщину с винтовкой задержали полицейские.

— В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Женщина пояснила, что таким образом она хотела пригрозить мужчине за то, что он пас овец недалеко от ее дома.

Заявление от 69-летнего потерпевшего поступило в отдел полиции накануне. Житель одного из сел Еланского района рассказал, что между ним и его 61-летней соседкой вспыхнула ссора, в ходе которой женщина взяла пневматическую винтовку, направила в его сторону и стала угрожать убийством. Санкция статьи в качестве максимума предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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