Экономика

«Это не остановить»: в Волгоградской области взлетели цены на весь бензин

Экономика 17.08.2023 08:04
0
17.08.2023 08:04


В Волгоградской области продолжается «победный» и безостановочный рост цен на автомобильное топливо. Как сообщает V102.RU со ссылкой на новые данные Росстата, так, за последнюю неделю средняя стоимость бензина в регионе поднялась на 27 копеек – до 53,87 рублей за литр. 
В частности, АИ-922 подорожал на 25 копеек – до 50,18 рублей за литр, преодолев новую психологическую планку в 50 рублей. Бензин АИ-95 прибавил в цене на такую же сумму и стоит сегодня в среднем уже 55,72 рубля за литр. 
Больше всего поднялись цены на бензин А-98 – на 49 копеек (до 62,80 рубля за литр). 
А стоимость дизтоплива выросла на 20 копеек – до 57,20 рублей. 
Напомним, ранее в волгоградском отделении Центробанка РФ заявляли, что рост цен на бензин объясняется превышением спроса над предложением в связи с закрытием нескольких нефтеперерабатывающих заводов на профилактику. Сейчас аналитики утверждают, что подорожание бензина связано с ростом мировых цен на топливо. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
16.08.2023 15:56
Экономика 16.08.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2023 15:28
Экономика 16.08.2023 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2023 11:45
Экономика 16.08.2023 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2023 10:44
Экономика 16.08.2023 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2023 14:43
Экономика 15.08.2023 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2023 13:45
Экономика 14.08.2023 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2023 13:13
Экономика 14.08.2023 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2023 12:03
Экономика 14.08.2023 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2023 20:11
Экономика 11.08.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.08.2023 16:55
Экономика 11.08.2023 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2023 12:38
Экономика 11.08.2023 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.08.2023 19:33
Экономика 10.08.2023 19:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.08.2023 09:34
Экономика 10.08.2023 09:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.08.2023 14:15
Экономика 09.08.2023 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2023 13:49
Экономика 09.08.2023 13:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:16
Под Волгоградом чиновники закрыли глаза на незаконную продажу части паркаСмотреть фотографии
10:06
Стали известны подробности пожара на «Красном Октябре» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Первый офис Альфа-Банка открылся в КамышинеСмотреть фотографии
09:39
На территории «Красного Октября» в Волгограде ликвидируют крупный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
На улице Пугачевская в Волгограде устраняют аварию на водоводеСмотреть фотографии
09:13
На хранившего гостайну волгоградца завели дело из-за иностранного вояжаСмотреть фотографии
08:57
Мобилизованный упаковщик из Урюпинска Артур Юргилевич погиб в Херсонской областиСмотреть фотографии
08:04
«Это не остановить»: в Волгоградской области взлетели цены на весь бензинСмотреть фотографии
22:03
В Волгограде преподавателю техникума грозит 8 лет колонии за 17 тысяч рублей взяткиСмотреть фотографии
21:25
Депутаты передали костел в центре Волгограда в собственность католического приходаСмотреть фотографии
20:58
В Сети появилось письмо к Москальковой сжегшего Коран в Волгограде Никиты ЖуравеляСмотреть фотографии
20:01
Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки гибели сына участника СВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:18
Чиновники развеяли опасения волгоградцев по поводу нехватки учителейСмотреть фотографии
18:54
Надругавшийся над племянницей экс-боец ЧВК «Вагнер» бесследно исчез в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:33
Волжанам назвали две причины неприятного запаха водыСмотреть фотографии
18:21
Волгоградское озеро вошло в топ мест по посещению во время цветения лотосов в странеСмотреть фотографии
17:11
Волгоградские селекционеры придумали разноцветные арбузыСмотреть фотографии
16:26
Депутаты надумали переименовать Сурский сквер в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:03
«Вызывайте частника»: в Котово многодетная семья в страшную жару третью неделю выживает без водыСмотреть фотографии
15:56
ЦБ объяснил причины рекордного подорожания овощей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:28
Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»Смотреть фотографии
15:27
«У него и брат на СВО»: в Волгоградской области простились с погибшим артиллеристом-контрактникомСмотреть фотографии
14:52
В детском Центре «Жар-Птица» открыли двери для родителейСмотреть фотографии
14:48
В Волгоградской области мужчина грозился посадить на вилы родную матьСмотреть фотографии
14:13
Москалькова: сжегший Коран в Волгограде Журавель заявил об избиении сыном КадыроваСмотреть фотографии
13:37
В Волгоградской области пересчитали всех барсуков и разрешили убить 370Смотреть фотографии
13:29
Под Волгоградом потушили крупный ландшафтный пожар на площади 100 гаСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде вскрыли хищения средств нацпроекта на соцобслуживание стариковСмотреть фотографии
13:10
«Сапоги сносились, гармошка порвалась»: в Волгоградской области умирает народный ансамбль казачьей песниСмотреть фотографии
12:50
Жители улицы в Волгограде за свой счет увековечили память советского снайпераСмотреть фотографии
 