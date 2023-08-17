«Это не остановить»: в Волгоградской области взлетели цены на весь бензин

Экономика 17.08.2023 08:04
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17.08.2023 08:04
В Волгоградской области продолжается «победный» и безостановочный рост цен на автомобильное топливо. Как сообщает V102.RU со ссылкой на новые данные Росстата, так, за последнюю неделю средняя стоимость бензина в регионе поднялась на 27 копеек – до 53,87 рублей за литр.
В частности, АИ-922 подорожал на 25 копеек – до 50,18 рублей за литр, преодолев новую психологическую планку в 50 рублей. Бензин АИ-95 прибавил в цене на такую же сумму и стоит сегодня в среднем уже 55,72 рубля за литр.
Больше всего поднялись цены на бензин А-98 – на 49 копеек (до 62,80 рубля за литр).
А стоимость дизтоплива выросла на 20 копеек – до 57,20 рублей.
Напомним, ранее в волгоградском отделении Центробанка РФ заявляли, что рост цен на бензин объясняется превышением спроса над предложением в связи с закрытием нескольких нефтеперерабатывающих заводов на профилактику. Сейчас аналитики утверждают, что подорожание бензина связано с ростом мировых цен на топливо.
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