Экономика

ЦБ объяснил причины рекордного подорожания овощей в Волгоградской области

Экономика 16.08.2023 15:56
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16.08.2023 15:56


Ускорение годовой инфляции зафиксировано в Волгоградской области по итогам июля 2023 года. Как сообщает  V102.RU со ссылкой на данные волгоградского отделения Центробанка РФ, так, за второй летний месяц она составила 4,09% после 2,67% в июне. Основные факторы – ослабление рубля, рост издержек производителей и увеличение спроса, отметили в финансовом учреждении. 
В частности, за месяц в регионе продовольственные товары подорожали на 2,13%. При этом среди продуктов питания наибольший рост цен наблюдается по плодоовощной продукции – 21,49%. Тогда как, например, в июне фрукты и овощи подешевели на 2,61%. Аналитики объяснили эту тенденцию ростом издержек овощеводов на семена, удобрения и обслуживание сельхозтехники. В связи с ослаблением рубля подорожали импортные фрукты – апельсины и бананы, также замедлилось снижение цен на яблоки. 
В региональном отделении ЦБ отметили еще и другие факторы удорожания продовольствия – это рост цен на импортные кормовые добавки, вакцины и упаковки, а также возросшие расходы производителей мяса и молока на транспорт, персонал и обслуживание иностранного оборудования. Это привело к ускорению годового роста цен на куриное мясо, яйца, свинину, сосиски и сардельки.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о непривычно высоких ценах на овощи и фрукты на дачных рынках в Волгоградской области.   
В то же время инфляция на непродовольственные товары также выросла до 3,52 в июле после 2,24% в июне. По-прежнему на эту тенденцию влияет уход иностранных автомобильных брендов с рынка, а также ослабление рубля, что отразилось на цене бытовой техники. 
В волгоградском отделении ЦБ объяснили и подорожание бензина. Если в аналитическом отчете месячной давности эксперты заявляли, что увеличение стоимости топлива происходит из-за превышения спроса над предложением и закрытия некоторых нефтеперерабатывающих заводов на профилактику, то на этот раз причиной, как следует из доклада, стал рост мировых цен на бензин. 
Единственная хорошая новость из отчета банкиров – это замедление инфляции в сфере услуг. В июле этот показатель  составил 8,91%, что чуть меньше, чем было в июне – 10,02%. Тем не менее в ЖКХ рост цен составил 8,12%, а в сфере транспорта – 8,95%.
Эксперты пояснили, что проведенная раньше времени индексация тарифов ЖКХ отразилась на снижении годовых темпов прироста цен на отопление, электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение. Также замедлился рост цен на сотовую связь из-за того, что в июле тарифы на эти услуги не менялись. 

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