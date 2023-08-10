Исключить возможность обмана. Вояж Бочарова с чиновниками по объектам ЖКХ обсудили на федеральном уровне

В Волгограде губернатор Андрей Бочаров 9 августа прокатил чиновников по котельным, о чем рассказывало ИА «Высота 102» читателям. Спонтанную поездку главы Волгоградской области освещали и центральные СМИ – не каждый день первые лица субъектов РФ устраивают подчиненным подобные встряски. Сегодня волгоградский вояж по объектам ЖКХ обсуждают уже эксперты – в том числе и на федеральных площадках.

Так, в разговоре с «Клубом Регионов» член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, известная своими громкими визитами в города и села России, считает, что волгоградский губернатор не забывает опыт, приобретенный во время работы в ОНФ, когда точно так же заставлял чиновников смотреть на ситуацию под непривычным углом.

– Мы ездим по объектам не для того, чтобы кого-то обязательно наказать. Наша задача – обратить внимание, что вы делаете что-то неправильно, – подчеркивает Калинина. – Исправьте, вложите государственные деньги не на один день, а чтобы это служило десятилетиями. А одни только цифры не отражают истинное положение дел. Открываешь «освоение денег регионами или муниципалитетами» – отмечено 100%. Приезжаешь, а по факту школа недостроена, тротуарная дорожка не до конца выложена или еще что-то. Поэтому такие выходы очень важны, и правильно Бочаров делает, что держит всех в тонусе. А с другой стороны, у него самого очень высокая планка личной ответственности и чувства долга, поэтому ему как губернатору важно увидеть своими глазами, как обстоят дела, а не только на цифры в отчетах посмотреть.

Напомним, что ходить по котельным представителям коммунальных структур пришлось в том же, в чем они явились на кабинетное совещание. Особенно неудобно было, конечно, женщинам, вставшим по случаю на высокий каблук. Оправданно ли такое обращение с подчиненными? Эксперты полагают, что да.

– Если до чиновников не доходит необходимость изменения своего отношения к людям, то это надо делать через вот такие походы по бытовкам или на 20-й этаж, чтобы это, как говорится, через ноги дошло до головы, – считает член ОП РФ, руководитель Фонда «Региональная политика» Евгений Забродин. – Не надо забывать, что власть должна непосредственно коммуницировать с народом, и дело тут не в популизме. Безусловно, чиновничий аппарат нужно время от времени так вот встряхивать, и губернаторы, которые выезжают на места и сами включаются в решение вопросов, хотя это не их непосредственный функционал, это тоже хорошо. Потому что мы понимаем, что аппарат зажат в рамках процедур и по-другому функционировать не может. И когда губернатор вносит личное участие и на конкретных примерах и людях персонифицирует проблемы, это помогает быстрее решать их.

Политолог Павел Склянчук, в свою очередь, говорит о том, что такие встряски – это еще и эффективный метод проверки губернаторами достоверности отчетов чиновников.

– Это в том числе работающий способ исключить возможность обмана и очковтирательства со стороны подчиненных, – говорит Склянчук. – А также это способ политической самозащиты губернатора. Потому что если любое лицо, принимающее решения, будет чрезмерно доверять отчетам чиновников и сам не будет все это видеть вживую, то может оказаться в плену приукрашенных и лакированных отчетов подчиненных.

Ну и, конечно, военное прошлое Героя России Бочарова тоже нужно учитывать.

– Он [Бочаров] привык работать в системе жесткой вертикали власти. И поэтому его методы понятны, – размышляет аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев. – И в случае Волгоградской области мы видим, что это работает. В данном случае мы увидели, что основная задача губернатора была не в пиаре или популизме, а в том, чтобы вместе проехать по проблемным точкам (будем честны, они действительно в регионе есть), и показать своим подчиненным, что называется, на живых примерах, где и почему проваливается их работа.

При всем этом эксперты сходятся во мнении, что ожидать громких увольнений или наказаний не следует. Не ту цель ставил перед собой глава Волгоградской области. По мнению собеседников «Клуба регионов», Андрей Бочаров учил чиновников работать, предварительно изучив ситуацию изнутри.

– В любом случае эффект от этой встряски для чиновников есть, – считает генеральный директор Агентства массовых коммуникаций «Регион Медиа» Игорь Даченков, – поскольку заставляет их эффективно работать, по-другому общаться с людьми, создает механизм ответственности.

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