«Мне стыдно перед людьми!»: губернатор Бочаров позорил и заставлял краснеть подчиненных

В ходе выездного совещания с ответственными за ЖКХ Волгограда и области чиновниками губернатор Андрей Бочаров 9 августа особое внимание уделил условиям, в которых трудятся люди. Осмотрев помещения котельных и столовые, глава региона заставил подчиненных краснеть, выяснив, что те либо крайне редко, либо и вовсе не встречаются с рабочими, а значит, и не ведают, что происходит на вверенных им площадках.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», прервав совещание в администрации Волгоградской области, на которое сотрудники городской и областной администраций явились в своем лучшем виде, Андрей Бочаров посадил их в автобус, заявив, что планирует обсудить рабочие вопросы в полях. Первую остановку микроавтобус сделал у цеха тепловых сетей. Здесь Бочаров назвал подчиненных вождями, забывшими о том, как трудятся обычные люди, и поднял вопрос повышения зарплат работникам котельной.





Далее глава Волгоградской области побывал еще в одной котельной, где участникам выездного совещания досталось за тусклый свет, а также негодные условия труда рабочих. Андрей Бочаров припомнил не столь давнее прошлое завода «Красный Октябрь», где, по его словам, было еще хуже.

– Если вы считаете, что это нормальные условия для людей, то вы все глубоко ошибаетесь, – сказал Бочаров, окинув взором обшарпанное помещение для отдыха рабочих. – Меня, конечно, этим не испугать – видел не раз и хуже условия. И менял худшие условия – одного «Красного Октября» только хватает. Здесь еще идеальные условия по сравнению с тем, что творилось на «Красном Октябре». Но мы тогда не перекладывали ответственность на бывших собственников и руководителей. Я еще раз повторюсь: не в период Концессий все это доведено до такого состояния. Это случилось еще в период управления муниципальным имуществом предыдущих руководителей города. То есть когда это еще принадлежало МУП «ЖКХ».

После этого глава региона напомнил участникам совещания о необходимости ежедневно общаться с людьми.

– Я вот нашел время пообщаться с людьми в период, когда мы начали координировать работу наших систем управления. Не в этих цехах. Но я нашел время. А вы? Когда вы с людьми общались последний раз? Вам каждую минуту надо общаться с ними! – повысил голос губернатор, заставив чиновников раскраснеться. – Если вы не будете каждый день общаться с людьми, которыми управляете, у вас ничего не будет. Если не будете общаться, все так и будет продолжаться. Но, уверяю вас, раз уж я сюда доехал и привез вас всех, так продолжаться точно не будет. Да, потребуются время, деньги, определенные ресурсы, нервы. Кто-то больше не будет работать, а кто-то будет выполнять задачи и повышать свой профессионализм. Если вам не стыдно смотреть людям в глаза, то мне стыдно из-за вас. Стыдно за то, что люди работают в таких условиях.





– Это позор! Несмываемый позор, который останется на тех, кто довел до такого состояния. А мы с вами наведем здесь порядок, – продолжил Андрей Бочаров. – Да, за один год мы всего не сделаем. И за два, и за три года тоже, может быть, не сделаем. Но в течение пяти лет мы все приведем в порядок – в целом в системе. Людям будут созданы достойные условия, чтобы они в них работали <...> Чего вы мне там в планах миллиарды рисуете?! Сколько стоит лампочки заменить? Чтобы все сделать здесь, нужно около трех миллионов рублей в целом – не больше, я вам точно скажу.

Андрей Бочаров проверил сегодня также, какие созданы условия в столовой для работников одного из объектов ЖКХ в Дзержинском районе. Губернатор Волгоградской области пригласил чиновников в тесное помещение к накрытому клеенкой столу и без лишних слов намекнул, что таких условий рабочие не заслужили.

– Десятилетиями никому не было дела! Десятилетиями! – подытожил Бочаров, многозначительно постучав по крышке стола.

После этого он предложил участникам вояжа забрать вещи из обладмина и подумать до утра: «У тех, кто хочет вместе с нами наводить здесь порядок, есть время подумать до утра. А дальше придется вкалывать. Но вот этот бедлам мы оставлять не будем».





