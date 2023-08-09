Общество

«Мне стыдно перед людьми!»: губернатор Бочаров позорил и заставлял краснеть подчиненных

Общество 09.08.2023 13:01
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09.08.2023 13:01


В ходе выездного совещания с ответственными за ЖКХ Волгограда и области чиновниками губернатор Андрей Бочаров 9 августа особое внимание уделил условиям, в которых трудятся люди. Осмотрев помещения котельных и столовые, глава региона заставил подчиненных краснеть, выяснив, что те либо крайне редко, либо и вовсе не встречаются с рабочими, а значит, и не ведают, что происходит на вверенных им площадках.  

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», прервав совещание в администрации Волгоградской области, на которое сотрудники городской и областной администраций явились в своем лучшем виде, Андрей Бочаров посадил их в автобус, заявив, что планирует обсудить рабочие вопросы в полях. Первую остановку микроавтобус сделал у цеха тепловых сетей. Здесь Бочаров назвал подчиненных вождями, забывшими о том, как трудятся обычные люди, и поднял вопрос повышения зарплат работникам котельной.  



Далее глава Волгоградской области побывал еще в одной котельной, где участникам выездного совещания досталось за тусклый свет, а также негодные условия труда рабочих. Андрей Бочаров припомнил не столь давнее прошлое  завода «Красный Октябрь», где, по его словам, было еще хуже. 

Если вы считаете, что это нормальные условия для людей, то вы все глубоко ошибаетесь, – сказал Бочаров, окинув взором обшарпанное помещение для отдыха рабочих. – Меня, конечно, этим не испугать – видел не раз и хуже условия. И менял худшие условия – одного «Красного Октября» только хватает. Здесь еще идеальные условия по сравнению с тем, что творилось на «Красном Октябре». Но мы тогда не перекладывали ответственность на бывших собственников и руководителей. Я еще раз повторюсь: не в период Концессий все это доведено до такого состояния. Это случилось еще в период управления муниципальным имуществом предыдущих руководителей города. То есть когда это еще принадлежало МУП «ЖКХ». 

После этого глава региона напомнил участникам совещания о необходимости ежедневно общаться с людьми.  

Я вот нашел время пообщаться с людьми в период, когда мы начали координировать работу наших систем управления. Не в этих цехах. Но я нашел время. А вы? Когда вы с людьми общались последний раз? Вам каждую минуту надо общаться с ними! – повысил голос губернатор, заставив чиновников раскраснеться. – Если вы не будете каждый день общаться с людьми, которыми управляете, у вас ничего не будет. Если не будете общаться, все так и будет продолжаться. Но, уверяю вас, раз уж я сюда доехал и привез вас всех, так продолжаться точно не будет. Да, потребуются время, деньги, определенные ресурсы, нервы. Кто-то больше не будет работать, а кто-то будет выполнять задачи и повышать свой профессионализм. Если вам не стыдно смотреть людям в глаза, то мне стыдно из-за вас. Стыдно за то, что люди работают в таких условиях. 


– Это позор! Несмываемый позор, который останется на тех, кто довел до такого состояния. А мы с вами наведем здесь порядок, – продолжил Андрей Бочаров. – Да, за один год мы всего не сделаем. И за два, и за три года тоже, может быть, не сделаем. Но в течение пяти лет мы все приведем в порядок – в целом в системе. Людям будут созданы достойные условия, чтобы они в них работали <...> Чего вы мне там  в планах миллиарды рисуете?! Сколько стоит лампочки заменить? Чтобы все сделать здесь, нужно около трех миллионов рублей в целом – не больше, я вам точно скажу.  

Андрей Бочаров проверил сегодня также, какие созданы условия в столовой для работников одного из объектов ЖКХ в Дзержинском районе. Губернатор Волгоградской области пригласил чиновников в тесное помещение к накрытому клеенкой столу и без лишних слов намекнул, что таких условий рабочие не заслужили. 

Десятилетиями никому не было дела! Десятилетиями! – подытожил Бочаров, многозначительно постучав по крышке стола. 

После этого он предложил участникам вояжа забрать вещи из обладмина и подумать до утра: «У тех, кто хочет вместе с нами наводить здесь порядок, есть время подумать до утра. А дальше придется вкалывать. Но вот этот бедлам мы оставлять не будем».



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