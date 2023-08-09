Общество

«Вы вождями стали и забыли, как люди трудятся»: Бочаров завез накрахмаленных подчиненных в котельную

Общество 09.08.2023 11:00
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09.08.2023 11:00


Губернатор Волгоградской области вместо кабинетного совещания по вопросам ЖКХ сегодня, 9 августа, повез подчиненных в котельную. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона предложил чиновникам посмотреть своими глазами, как работают на земле обычные люди. При этом он назвал сотрудников городской и областной администраций, очевидно не готовых к такому развитию ситуации, «вождями», подчеркнув их оторванность от обычных людей.   



Напомним, утром в среду в администрации Волгоградской области губернатор собрал совещание по вопросам ЖКХ, где планировал обсудить планы по развитию, подготовленные чиновниками. В какой-то момент Андрей Бочаров предложил участникам мероприятия оставить личные вещи в кабинете и проследовать в автобус. Свое решение глава региона аргументировал необходимостью на пальцах объяснить положение дел в Волгограде. 

Как стало известно ИА «Высота 102» Андрей Бочаров отвез чиновников в цех тепловых сетей.

– Видите, каких гостей я вам привез? —  спросил губернатор сотрудников цеха, очевидно растерявшихся из-за визита людей в накрахмаленных рубашках. 

–  Хоть раз в жизни увидят, как люди работают, – продолжил губернатор, имея в виду участников импровизированной поездки. 

Далее Андрей Бочаров обратился к подчиненным. Первым под раздачу попал представитель городской администрации.  

–  Вы руководитель департамента города? Вы когда здесь были? 

–  Два года назад. 

–  Да вы что?! Вы начинать свой рабочий день должны с этого вопроса! А вы у нас комитет возглавляете? Когда здесь были? 

–  В декабре. Была остановка котла. 

–  А сколько раз в другие дни вы бываете на таких объектах? Никогда! И не надо никого обманывать. <…> А почему раздевалок нет? Люди здесь сутками несут службу. А вы не удосужились даже заехать, посмотреть, какие условия у них созданы. И вы хотите сказать, что выполните планы, которые нарисовали?! Тогда относитесь к людям по-людски, а не по-хамски! 

Далее речь Бочарова была еще более хлесткой: 

– Вы вождями стали и забыли, как люди на земле трудятся. Вот это –  недопустимо. Понимаю, что проблемы копились десятилетиями. Но вы руководители. И если мы с вами строим современную систему оказания услуг в системе ЖКХ, то вы обязаны были предусмотреть в планах развития создание условий для людей, которые здесь работают. 


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