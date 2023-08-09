Губернатор Волгоградской области вместо кабинетного совещания по вопросам ЖКХ сегодня, 9 августа, повез подчиненных в котельную. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона предложил чиновникам посмотреть своими глазами, как работают на земле обычные люди. При этом он назвал сотрудников городской и областной администраций, очевидно не готовых к такому развитию ситуации, «вождями», подчеркнув их оторванность от обычных людей.





Напомним, утром в среду в администрации Волгоградской области губернатор собрал совещание по вопросам ЖКХ, где планировал обсудить планы по развитию, подготовленные чиновниками. В какой-то момент Андрей Бочаров предложил участникам мероприятия оставить личные вещи в кабинете и проследовать в автобус. Свое решение глава региона аргументировал необходимостью на пальцах объяснить положение дел в Волгограде.

Как стало известно ИА «Высота 102» Андрей Бочаров отвез чиновников в цех тепловых сетей.

– Видите, каких гостей я вам привез? — спросил губернатор сотрудников цеха, очевидно растерявшихся из-за визита людей в накрахмаленных рубашках.

– Хоть раз в жизни увидят, как люди работают, – продолжил губернатор, имея в виду участников импровизированной поездки.

Далее Андрей Бочаров обратился к подчиненным. Первым под раздачу попал представитель городской администрации.

– Вы руководитель департамента города? Вы когда здесь были?

– Два года назад.

– Да вы что?! Вы начинать свой рабочий день должны с этого вопроса! А вы у нас комитет возглавляете? Когда здесь были?

– В декабре. Была остановка котла.

– А сколько раз в другие дни вы бываете на таких объектах? Никогда! И не надо никого обманывать. <…> А почему раздевалок нет? Люди здесь сутками несут службу. А вы не удосужились даже заехать, посмотреть, какие условия у них созданы. И вы хотите сказать, что выполните планы, которые нарисовали?! Тогда относитесь к людям по-людски, а не по-хамски!

Далее речь Бочарова была еще более хлесткой:

– Вы вождями стали и забыли, как люди на земле трудятся. Вот это – недопустимо. Понимаю, что проблемы копились десятилетиями. Но вы руководители. И если мы с вами строим современную систему оказания услуг в системе ЖКХ, то вы обязаны были предусмотреть в планах развития создание условий для людей, которые здесь работают.



