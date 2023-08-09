В Волгограде у остановки снесли курьера «Яндекс.Еды»: видео

В Центральном районе Волгограда накануне примерно в 13.00 у остановки «Ткачева» водитель на иномарке сбил курьера. Со слов очевидцев, пострадавший мужчина был доставщиком «Яндекс.Еды».





— По предварительным данным, 34-летний водитель за рулем автомобиля Kaiyi двигался по малому проезду улицы Рокоссовского со стороны улицы Днестровской в направлении улицы Ткачева, где напротив дома № 48Б по улице Рокоссовского наехал на 42-летнего пешехода, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате аварии пешехода доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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