Выскочивший на «красный» фургон сбил подростка в Волгограде: видео

Происшествия 08.08.2023 11:42
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08.08.2023 11:42
В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель грузовой «Газели» сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, авария произошла на проспекте Ленина в районе остановки площадь Возрождения.
По предварительной информации, 45-летний водитель фургона не остановился на «красный» и сбил подростка, которая переходила дорогу на разрешенный сигнал светофора. Водитель в последний момент пытался избежать столкновения, но ему это не удалось. Пострадавшую девочку доставили в больницу.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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