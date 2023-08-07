Под Волгоградом погиб 16-летний мотоциклист после наезда на животное

Происшествия 07.08.2023 12:15
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07.08.2023 12:15
В Городищенском районе накануне, 6 августа, в ДТП разбился насмерть мотоциклист. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла около девяти часов вечера на автодороге, ведущей от московской трассы к поселку Кузьмичи.
Мотоцикл «Гонконг», которым управлял 16-летний подросток, сначала наехал на выбежавшее на дорогу животное, после чего юношу отбросило на встречную полосу на автомобиль «Лада-212140». За рулем легковушки находился 19-летний парень.
Несовершеннолетний скончался на месте.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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