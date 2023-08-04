В Волгоградской области в лобовом ДТП с машиной из Липецка погибли четверо





В Суровикинском районе Волгоградской области ночью в лобовом ДТП столкнулись две иномарки. Как сообщает V102.RU, в дорожном происшествии погибли четыре человека.

— По предварительным данным, 70-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Auris на 157 километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский двигался со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгограда, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением 48-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии на месте скончались водитель и 44-летний пассажир Toyota, 30-летняя пассажирка Renault. Водитель автомобиля Renault Logan позже скончался в больнице.

По информации собственного источника «Высоты 102» в экстренных службах, пенсионер на Toyota ехал из Липецка и влетел в Renault Logan, следовавший из Волжского.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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