Силовики нагрянули на север Волгограда за иностранцами-нелегалами: видео

Расследования 03.08.2023 15:11
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03.08.2023 15:11
Масштабный рейд силовиков прошел в Тракторозаводском районе Волгограда, по итогам которого задержали 150 иностранцев, передает V102.RU. В ГУ МВД России по региону сообщили, что места проживания и работы трудовых мигрантов проверяли полицейские совместно с оперативниками регионального УФСБ и сотрудниками СКР.
- Для установления личностей и проведения проверочных мероприятий в подразделения полиции доставлены 150 иностранцев. Установлено, что 10 из них находятся на территории России незаконно, 13 - в нарушение законодательства осуществляли трудовую деятельность без патента, - сообщили в главке.
В СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что рейдовые мероприятия прошли в рамках возбужденного уголовного дела.
- Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенной организованной группой, по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, - рассказала официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.
Сейчас задержанных допрашивают следователи СК. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Видео: СУ СКР по Волгоградской области
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