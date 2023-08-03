Силовики нагрянули на север Волгограда за иностранцами-нелегалами: видео











Масштабный рейд силовиков прошел в Тракторозаводском районе Волгограда, по итогам которого задержали 150 иностранцев, передает V102.RU. В ГУ МВД России по региону сообщили, что места проживания и работы трудовых мигрантов проверяли полицейские совместно с оперативниками регионального УФСБ и сотрудниками СКР.













- Для установления личностей и проведения проверочных мероприятий в подразделения полиции доставлены 150 иностранцев. Установлено, что 10 из них находятся на территории России незаконно, 13 - в нарушение законодательства осуществляли трудовую деятельность без патента, - сообщили в главке.

В СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что рейдовые мероприятия прошли в рамках возбужденного уголовного дела.













- Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенной организованной группой, по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, - рассказала официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.

Сейчас задержанных допрашивают следователи СК. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: СУ СКР по Волгоградской области



