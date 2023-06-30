Комитет по бюджетной и налоговой политике Волгоградской областной думы рекомендовал депутатам принять изменения в постановление от 31 марта 2016 г. № 29/1804 «Об утверждении требований к закупаемым Волгоградской областной Думой отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». Как сообщает ИА «Высота 102», изменения касаются характеристик автотранспорта для нужд депутатов и аппарата думы.

Согласно проекту постановления, опубликованному в открытом доступе, автором инициативы выступает депутат Волгоградской областной думы Михаил Струк. Парламентарий предлагает коллегам дополнить существующий документ новым пунктом «6.1», расширив таким образом перечень пригодных для покупки автомобилей. По инициативе Струка, приобретать можно будет менее мощные экземпляры, чем ранее, – с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.

– При этом автомобили должны быть оснащены климат-контролем, круиз-контролем, антиблокировочной системой и усилителем рулевого управления, – говорится в проекте постановления.

Интересно, что предельная стоимость машин с меньшей мощностью (в нынешнем постановлении мощность определена «не более 200 л/с»), в проекте депутата остается прежней: 2 500 000 рублей для депутатов Волгоградской областной думы, 1 500 000 рублей – для руководителей аппарата Волгоградской областной думы.

Отметим, что за 2,5 миллиона сегодня можно приобрести городской кроссовер «Москвич 3». Данный автомобиль полностью соответствует заявленным в проекте постановления характеристикам. В связи с этим не исключено, что в обозримом будущем народные избранники пересядут-таки на отечественные авто.

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