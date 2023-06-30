Общество

Депутаты Волгоградской облдумы разрешат себе покупать отечественные «Москвичи»

Общество 30.06.2023 12:16
0
30.06.2023 12:16


Комитет по бюджетной и налоговой политике Волгоградской областной думы рекомендовал депутатам принять изменения в постановление от 31 марта 2016 г. № 29/1804 «Об утверждении требований к закупаемым Волгоградской областной Думой отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». Как сообщает ИА «Высота 102», изменения касаются характеристик автотранспорта для нужд депутатов и аппарата думы.  

Согласно проекту постановления, опубликованному в открытом доступе, автором инициативы выступает депутат Волгоградской областной думы Михаил Струк. Парламентарий предлагает коллегам дополнить существующий документ новым пунктом «6.1», расширив таким образом перечень пригодных для покупки автомобилей. По инициативе Струка, приобретать можно будет менее мощные экземпляры, чем ранее, – с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.  

– При этом автомобили должны быть оснащены климат-контролем, круиз-контролем, антиблокировочной системой и усилителем рулевого управления, – говорится в проекте постановления.  

Интересно, что предельная стоимость машин с меньшей мощностью (в нынешнем постановлении мощность определена «не более 200 л/с»), в проекте депутата остается прежней: 2 500 000 рублей для депутатов Волгоградской областной думы, 1 500 000 рублей – для  руководителей аппарата Волгоградской областной думы. 

Отметим, что за 2,5 миллиона сегодня можно приобрести городской кроссовер «Москвич 3». Данный автомобиль полностью соответствует заявленным в проекте постановления характеристикам. В связи с этим не исключено, что в обозримом будущем народные избранники пересядут-таки на отечественные авто. 

Подписывайтесь на Telegram-канал ИА «Высота 102» – t.me/infoV102ru и узнавайте все важные новости региона первыми. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.06.2023 12:02
Общество 30.06.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2023 11:11
Общество 30.06.2023 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2023 10:56
Общество 30.06.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2023 09:31
Общество 30.06.2023 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.06.2023 08:08
Общество 30.06.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2023 21:00
Общество 29.06.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2023 20:14
Общество 29.06.2023 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2023 19:26
Общество 29.06.2023 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2023 18:08
Общество 29.06.2023 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2023 17:20
Общество 29.06.2023 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2023 16:37
Общество 29.06.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2023 15:22
Общество 29.06.2023 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2023 13:48
Общество 29.06.2023 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2023 12:45
Общество 29.06.2023 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2023 12:28
Общество 29.06.2023 12:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:22
Дагестанец устроил себе в Волгограде беспечную жизнь на фальшивые деньгиСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом 32-летний волжанин уничтожил соперника и его машинуСмотреть фотографии
12:16
Депутаты Волгоградской облдумы разрешат себе покупать отечественные «Москвичи»Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде общественный транспорт на Первой продольной усилят рейсами автобуса №0Смотреть фотографии
11:11
В Волгограде ребенку находящегося на СВО бойца помогли купить жизненно важное лекарствоСмотреть фотографии
10:56
ФСБ напомнила волгоградцам о строгости закона за разглашение гостайныСмотреть фотографии
10:25
Труп 17-летнего юноши после выпускного бала нашли под окнами дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Волгоградский «Ротор» завершил сборы в Крымске победой и поражениемСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде УФСБ разоблачило собирающего секретную информацию полицейскогоСмотреть фотографии
09:31
Планируйте будущее детей с заботой о здоровье: «СОГАЗ-Мед» приглашает оформить полис ОМС для новорожденныхСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде жители частного сектора забили канализацию трупами котятСмотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области снизилась доля молодежи на рынке трудаСмотреть фотографии
08:08
Куры и картофель подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
Получил ранение под Донецком. В Волгоградской области простились с погибшим на Украине контрактникомСмотреть фотографии
20:14
Опубликован график отключения горячей воды в семи районах Волгограда в июлеСмотреть фотографии
19:54
Застрелил и разделал. В Волгоградской области ночью задержали матерого браконьераСмотреть фотографии
19:26
«В группе риска – абсолютно каждый»: в Волгоградской области с начала купального сезона утонули семь человекСмотреть фотографии
19:25
В Волгоградской области легковушка влетела в экскаватор, водитель погиб: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
В Волгограде предложили увеличить штрафы за стоянку и мусор возле водоемовСмотреть фотографии
19:05
В Астраханской области загорелось 3000 квадратных метров мусораСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде уволен глава Облстройнадзора Владимир МитрохинСмотреть фотографии
17:20
В Волгоградской области из-за ралли «Шелковый путь» перекроют дороги для машин, людей и животныхСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде на перекрестке спонтанно загорелся КАМАЗ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
«Стояли на первой линии»: на Украине погиб 27-летний мобилизованный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Выехавший на встречку под Волгоградом перед смертельным ДТП сжег дом и угнал машинуСмотреть фотографии
15:22
Как в Волгограде реконструируют Сурский сквер и Горсад — репортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Росгвардейцам – участникам СВО вручили ведомственные и госнаграды в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде владелец пекарни оставил сотрудницу без крошки хлебаСмотреть фотографии
13:13
Испугавшаяся грузовика и задавившая женщину-пешехода водитель идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
В Волгограде экстренно сел самолет «Аэрофлота» с больным пассажиром на бортуСмотреть фотографии
 
2006-2021 ООО "СВЖ"ОСТРОВ" Реклама на сайте
Яндекс.Метрика
Сетевое издание Информационное агентство "Высота 102" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер Эл № ФС77-73619 от 07.09.2018г. Главный редактор ИА "Высота 102" Соколова Евгения Александровна Учредитель ИА "Высота 102" - ООО "СВЖ "ОСТРОВ" Политика конфиденциальности Правила использования, перепечатки и цитирования материалов
e-mail: info@v102.ru
Редакция: (8442) 78-19-76
+7(937) 55-66-102
Рекламная служба: +7 (937) 102-5-102