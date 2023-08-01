Расследования

Раздели, били ногами: в Сеть просочилось видео избиения подростками волгоградской студентки

Расследования 01.08.2023 13:10
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01.08.2023 13:10


Сегодня, 1 августа, в Сети появилось видео жестокого избиения 19-летней студентки в Волгограде. Напомним, что нападение на волгоградку было совершено вечером 19 июля. Трое молодчиков, вооружившись битой и пневматическим оружием, повалили девушку на землю, нанося удары по различным частям тела. После этого подростки произвели в нее не менее 10 выстрелов. Забрав все ценные вещи, нападавшие скрылись, однако были задержаны сотрудниками полиции.

Видеокадры жестокой расправы над девушкой 1 августа появились в Telegram-канале Любимый ВПШ. Как сообщает ИА «Высота 102», вероятнее всего, видео было снято одним из участников нападения, либо кем-то из очевидцев. Отметим, что рядом с молодчиками во время избиения находились еще несколько человек – многие из них также снимали происходящее на видео. Лишь некоторые свидетели происходившего робко просили молодых людей прекратить издевательства. 

Судя по кадрам, во время издевательств девушка была полностью обнажена. Находясь на земле, она пыталась укрыться от ударов, вставала, но нападавшие снова валили ее с ног, а затем взялись остригать волосы. 

Отметим, о том, что в распоряжении следователей имеются жесткие кадры, снятые участниками избиения, ИА «Высота 102» стало известно сразу после задержания молодых людей, однако в СУ СК России по Волгоградской области отказались их обнародовать. Сегодня видео каким-то образом оказалось в распоряжении администраторов Telegram-канала. 

Известно, что двое из трех волгоградцев, избивавших и стрелявших в студентку, не достигли совершеннолетнего возраста. Следователями возбуждено уголовное дело о разбое. Сама девушка от госпитализации, несмотря на серьезные травмы, отказалась

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