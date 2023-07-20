



Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклад от сотрудников СУ СК России по Волгоградской области о ходе расследования зверского избиения 19-летней девушки в Советском районе Волгограда. Напомним, что по данному факту в отношении троих волгоградцев возбуждено уголовное дело о разбое. При этом двое из нападавших не достигли совершеннолетнего возраста.

Меж тем, как стало известно ИА «Высота 102», после оказания медицинской помощи в больнице жертва избиения направлена врачами домой.

– 19-летняя пострадавшая была доставлена в КБ СМП №7, – прокомментировали ИА «Высота 102» в облздраве. – После обследования и оказания медицинской помощи пациентка отказалась от госпитализации в стационар.

Напомним, нападение на волгоградку было совершено вечером 19 июля. Трое молодчиков, вооружившись битой и пневматическим оружием, повалили девушку на землю, нанося удары по различным частям тела. После этого подростки произвели в нее не менее 10 выстрелов. Забрав все ценные вещи, нападавшие скрылись, однако были задержаны сотрудниками полиции.

Ранее пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области сообщала о том, что следствие планирует ходатайствовать о заключении под стражу задержанных подростков. На момент публикации материалы дела не поступали в районный суд, по данным информагентства.