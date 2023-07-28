В редакцию V102.RU жители Фролово Волгоградской области прислали видео горящей свалки на въезде в город. Со слов горожан, незаконная свалка горит на протяжении нескольких дней, а едкий дым распространяется по городу. Местные отмечают, что ни власти, ни надзорные структуры никак не реагируют на ситуацию.





— В городе Фролово уже на протяжении нескольких дней горит свалка. Никто не предпринимает никаких мер. Город окутывает едкой дымкой, становится тяжело дышать. Сегодня утром на выезде из Фролово я записала видео и позвонила в МЧС около 08.25. Мне сказали, что заявку приняли, но никто в итоге не приехал, — рассказывает фроловчанка Юлия Петрова. — Мы сами живем в микрорайоне Заречном. Весь дым от свалки идет к нам. Сегодня не спали, у нас полная квартира дыма.

По словам женщины, незаконная свалка, расположенная в трех километрах от стелы с надписью «Фролово» на повороте к хутору Красные Липки, существует уже больше двадцати лет.

— Потом ее закрыли, но мусор все равно туда продолжают возить. Горит она уже три или четыре дня. Дым от сгоревших отходов относит ветром на город. Неизвестно, что и кто туда привозит, какой там мусор, вероятно, что есть и опасные для здоровья вещества, потому что дым очень неприятный, в горле от него першит, — утверждает местная жительница.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области не подтвердили, но и не опровергли факт обращения жительницы Фролово с сообщением о возгорании. В пресс-службе спасательного ведомства пояснили, что «тушением свалок занимаются местные власти».

Журналисты связались с главой Краснолиповского сельского поселения Александром Григорьевым с просьбой прояснить ситуацию.

— Свалка эта давненько не полыхала. Сейчас оттуда мусор в Камышин вывозят, насколько мне известно. Сегодня утром я ехал в начале десятого — действительно она горела, дым шел, а рядом никого не было, никто не тушил. Но к нам она не относится. Это вам надо в Шуруповское сельское поселение звонить, — пояснил глава.

В свою очередь в Шуруповском поселении сообщили, что залежи мусора «ее постоянно поджигают» и рекомендовали обратиться к главе Фролово Василию Данкову, так как эта свалка относится все же к городу. В пятничный день на звонки корреспондентов информагентства в администрации Фролово так никто и не ответил.

Редакция ИА «Высота 102» просит Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям вмешаться в ситуацию и организовать проверку.

Видео: Юлия Петрова

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»