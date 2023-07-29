Для Волгоградской облдумы закупят 120 календарей по 6 тысяч за штуку

Очередную закупку издательской продукции для нужд Волгоградской облдумы объявил аппарат регпарламента. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, облдума закупает партию настольных перекидных ежедневных календарей на 2024 год на общую сумму почти 800 тысяч рублей. Товары предполагается использовать и в качестве сувениров для проведения мероприятий областной думы.
Согласно техзаданию, в календаре с индивидуальной упаковкой должно быть 740 страниц, а цветовое решение исполнено в соответствии с дизайном обложки.
Как следует из документов закупки, стоимость одного календаря составляет 6 тысяч 623 рубля.
Ранее, напомним,
V102.RU сообщало о приобретении регпарламентом партии новой мебели.
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