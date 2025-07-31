Сегодня, 31 июля, губернатор Волгоградской области после ночных атак на регион потребовал от глав районов неукоснительного исполнения решений оперативного штаба по обеспечению комплексной безопасности. Как сообщили V102.RU в пресс-службе обладминистрации, Андрей Бочаров заявил об этом в ходе сегодняшней рабочей поездки во Фролово на заседании совета муниципальных образований Волгоградской области.

Губернатор напомнил, что в регионе действует режим повышенной готовности, введенный Указом Президента Российской Федерации №757 от 19 октября 2022 года. В этой связи в числе приоритетных задач для всех органов и структур власти Волгоградской области губернатор обозначил всестороннее содействие в решении задач специальной военной операции, обеспечение комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, выполнение задач по обеспечению стабильной социально-экономической ситуации и реализации задач развития.

- При этом Андрей Бочаров потребовал от присутствующих руководителей органов местного самоуправления неукоснительного выполнения решений оперативного штаба по обеспечению комплексной безопасности на территории Волгоградской области, состоявшегося 29 июля текущего года, - сообщили в обладмине.

Напомним, что на заседании оперштаба 29 июля губернатор напомнил и о персональной ответственности за несвоевременное и неполное принятие мер по защите критически важных объектов от внешнего воздействия в период действия режима повышенной готовности.

На совете муниципальных образований были рассмотрены и другие вопросы. Так, Андрей Бочаров напомнил главам муниципалитетов, что в год 80-летия Великой Победы сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и сбережение уникального исторического наследия нашего Отечества являются важнейшими задачами всех уровней власти. Также глава региона проинформировал об издании по инициативе ветеранского сообщества книги исторической памяти «Сталинград. Без срока давности». Около 9 тысяч экземпляров этой книги уже переданы фронтовикам, ветеранам, в общественные организации, в учреждения образования, культуры, во все муниципальные образования Волгоградской области. Сегодня издания получили и главы районов.