Под Волгоградом возобновлено движение поездов после падения обломков БПЛА





В Волгоградской области возобновлено движение поездов на участке Котельниково– Канальная Приволжской железной дороги. В результате падения обломков беспилотника время задержки составило до 6 часов.

Как ранее сообщалось информагентством, произошел сбой в движении пассажирских поездов №532 Адлер – Киров, №531 Киров – Адлер, а также пригородного поезда №6212 сообщением Котельниково – Волгоград-1.

– Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов, – рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Напомним, ранее глава региона сообщил о работе саперов на железнодорожных путях в районе станции Тингута Светлоярского района. Повреждений путей не зафиксировано. Также после отражения атаки БПЛА произошло возгорание сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами. В Котельниковском районе было нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладенений, специалисты ликвидируют последствия.