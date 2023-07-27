Происшествия

«Он не хотел жить»: в Волгограде пропал собравшийся на СВО 44-летний мужчина

Происшествия 27.07.2023 08:37
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27.07.2023 08:37


44-летний Александр Шестаков из рабочего поселка Октябрьский Волгоградской области пропал после посещения пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного на ул. Советской, 25 в Волгограде. Как рассказала V102.RU сестра Александра Варвара, ее брат недавно принял решение отправиться на СВО. 
- Александр в последнее время стал говорить о том, что хочет пойти на СВО, - говорит женщина. – У него была глубокая депрессия. Он разведен, а четыре года назад насмерть разбился его сын, недавно у нас умерла мама. Он никак не мог прийти в себя после этих потерь и часто повторял, что не хочет жить. Мы его уговаривали, что жизнь не закончилась, еще можно завести семью и даже ребенка. Но он нас не слышал. 
По словам родных, Александр был водителем,  жил с отцом, но частенько уходил в запой, по этой же причине несколько месяцев не работал.
- Сначала мы думали, что про СВО он просто так говорит, - продолжает Варвара. – А потом оказалось, что он сходил в районный военкомат, сказал, что хочет подписать контракт. 
12 июля Александра Шестакова отвезли на машине военкомата в Волгоград, высадили около пункта отбора на военную службу по контракту. 
- Дня через три нашему папе позвонили из военкомата, спросили, дома ли Александр. Отец удивился – сын из Волгограда не возвращался. Потом оказалось, что на Советскую, 25 наш брат пришел пьяным. Там ему сказали, чтобы он сначала протрезвел. Брат ушел и пропал. Телефона у него не было – он его недавно разбил, - рассказывает Варвара. 
С той поры об Александре нет никаких вестей. 
- Мы узнали, что в анкете он написал, что у него нет вообще родственников, - говорит сестра Александра. – Наверное, не хотел, чтобы мы его отговаривали или препятствовали его планам. 
Родные уже написали заявление о пропаже Александра в полицию. 
- Мы очень надеемся, что он найдется. Возможно, он с кем-то познакомился в Волгограде и осел у новых приятелей. Просьба всем, кто видел нашего брата, откликнуться, - просят близкие мужчины. 
Всем, кто обладает информацией о местонахождении Александра Шестакова, просьба обращаться по телефонам 89377250175 (сестра Елена) или 89176460027 (сестра Варвара).

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