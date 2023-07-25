Четыре волгоградские гандболистки готовятся к Играм стран СНГ





Волгоградские гандболистки Софья Васильева, Анастасия Чешева, Алина Загороднева и Елизавета Старкова вызваны на тренировочный сбор молодёжной сборной России в подмосковный Чехов перед стартом в гандбольном турнире II Игр стран СНГ, который примет белорусский город Брест, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары». Волгоградские гандболистки Софья Васильева, Анастасия Чешева, Алина Загороднева и Елизавета Старкова вызваны на тренировочный сбор молодёжной сборной России в подмосковный Чехов перед стартом в гандбольном турнире II Игр стран СНГ, который примет белорусский город Брест, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».

Российская команда под руководством Алексея Гумянова проведёт четыре встречи. Первая из них состоится 5 августа против сверстниц из Казахстана. 7 августа наши девушки померятся силами с оппонентками из Кыргызстана. На следующий день российская сборная сыграет с Узбекистаном. В заключительном поединке 9 августа подопечным Гумянова будут противостоять хозяйки соревнований - сборная Беларуси. Матчи пройдут в один круг, по итогам которого определятся победитель и призёры II Игр стран СНГ.Отметим, что на тренировочный сбор всего были вызваны 18 гандболисток из разных клубов. В окончательную заявку на турнир попадут только 16 из них.