Спорт

Четыре волгоградские гандболистки готовятся к Играм стран СНГ

Спорт 25.07.2023 21:26
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25.07.2023 21:26


Волгоградские гандболистки Софья Васильева, Анастасия Чешева, Алина Загороднева и Елизавета Старкова вызваны на тренировочный сбор молодёжной сборной России в подмосковный Чехов перед стартом в  гандбольном турнире II Игр стран СНГ, который примет белорусский город Брест, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».
Российская  команда под руководством Алексея Гумянова проведёт четыре встречи. Первая из них состоится 5 августа против сверстниц из Казахстана.  7 августа наши девушки померятся силами с оппонентками из Кыргызстана. На следующий день российская сборная сыграет с Узбекистаном.  В заключительном поединке 9 августа подопечным Гумянова будут противостоять хозяйки соревнований - сборная Беларуси. Матчи пройдут в один круг, по итогам которого определятся победитель и призёры II Игр стран СНГ.
Отметим, что на тренировочный сбор всего были вызваны 18 гандболисток из разных клубов. В окончательную заявку на турнир попадут только 16 из них.
Иван Тюгаев
Фото Федерации гандбола России

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