Затонувший под Волгоградом дебаркадер «взбаламутил» Верховный суд РФ

Экология 23.07.2023 12:07
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23.07.2023 12:07
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила решение и отправила на новое рассмотрение дело о взыскании с владельцев затонувшего под Волгоградом дебаркадера «Баламут» свыше 82,4 миллиона рублей ущерба.
Как сообщает V102.RU со ссылкой на определение ВС РФ, это дело рассматривается в судах несколько лет. Иск к собственникам судна, которыми указаны гражданки Олейникова и Лебедева, подал прокурор Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Он просил взыскать с них в солидарном порядке в счет возмещения вреда, причиненного водному объекту, 82 482 180 рублей.
О затонувшем «Баламуте» стало известно еще в 2019 году. Еще тогда Волгоградская транспортная прокуратура требовала убрать из акватории Краснослободского затона реки Волга дебаркадер «Баламут», который находился в негодном техническом состоянии, создавал предпосылки к затоплению и причинению ущерба окружающей среде. Габариты судна составляют 550 квадратных метров.
В определении ВС РФ уточняется, что дебаркадер находится в технически неисправном и полузатопленном состоянии, что приводит к превышению концентрации загрязняющих веществ и причинению экологического вреда водному объекту.
Центральный районный суд Волгограда в марте 2021 года удовлетворил требования прокурора, но решение было обжаловано. Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда постановила новое решение, отказав надзорному органу в исковых требованиях. Однако определением судебной коллегии по гражданским делам Четвёртого кассационного суда общей юрисдикции в апреле 2022 года и это решение было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. В ходе повторного рассмотрения решение суда первой инстанции оставили без изменения. Далее судебный спор продолжился в кассационных инстанциях и в итоге дошел до Верховного суда.
В своих доводах ответчики, с которых взыскивают ущерб, утверждают, что они не являются собственниками дебаркадера «Баламут».
- Лебедева Е.А. продала принадлежащую ей долю 1 января 2016 г., Оленикова З.Ю. - 24 декабря 2019 г. Суд апелляционной инстанции отклонил данные доводы, указав, что из свидетельства о праве собственности и выписки из Государственного судового реестра следует, что дебаркадер принадлежит на праве общей долевой собственности Олениковой З.Ю. и Лебедевой Е.А., - говорится в судебном определении.
Также ранее суд пояснял, что ответчики не оформили переход право собственности в установленном порядке, то есть распорядительных действий фактически не совершили, поэтому должны нести риск всех негативных для них последствий, которые могут возникнуть в результате ненадлежащего оформления перехода прав собственности.
Однако Верховный суд РФ посчитал такой вывод спорным.
- С учетом того, что собственниками плавучего объекта, по утверждениям ответчиков, в настоящее время являются иные лица, суду надлежало разрешить вопрос о степени вины как бывших, так и настоящих собственников в причинении вреда водному объекту, если таковой будет установлен, - говорится в документе.
Кроме того, судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ увидела и другие недостатки и противоречия в ходе рассмотрения этого дела апелляционной инстанцией.
Обмечается, что вынесенное решение не отвечает требованиям законности и обоснованности, нарушения являются существенными и непреодолимыми, поэтому могут быть исправлены только посредством отмены состоявшихся судебных актов.
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