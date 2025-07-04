По примеру китайцев? В Волгограде внедряют моду на танцетерапию в Комсаду





Коллективные разминки и даже танцы для улучшения самочувствия ввели в расписание парка Комсомольский сад в Волгограде. Три дня в конце недели горожане смогут здесь заниматься йогой и танцевально-двигательной терапией.

– Весь мир давно пользуется танцевально-двигательной терапией. Скоро волгоградцы смогут к нам присоединиться и совершенно бесплатно поправить физическое и ментальное здоровье благодаря этой практике под руководством психолога и хореографа Скалозубовой Веры, – рассказали в парке. – Если совсем коротко, то танцетерапия - это синтез психологии и танца, сопровождение личности на пути обретения целостности души и тела.

Танцевать волгоградцам предложат босиком или в спортивной обуви на лужайке каждую субботу и воскресенье с 10-00. Возраст не ограничен, занятия бесплатны для всех.