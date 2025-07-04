В 20-тысячном Котово устранили очередную аварию на водоводе

Власти Котово Волгоградской области отчитались об устранении очередного порыва на водоводе. По информации Единого портала ЖКХ Котово и Котовского района, работы были закончены сегодня, 4 июля, в 4-24 ч.
Напомним, накануне утром жители Котово, численность населения которого составляет около 21 тысячи человек, стали жаловаться на исчезновение воды. Днем власти заявили об обнаружении утечки на старой части водовода Котово-Филино в 12-14 километрах от города.
- Ждем желтую воду, - грустно шутят сегодня котовчане в соцсетях, памятуя, что для восстановления нормального водоснабжения в городе обычно требуется несколько дней.
Фото Единого портала ЖКХ Котово и Котовского района t.me