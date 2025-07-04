Общество

В 20-тысячном Котово устранили очередную аварию на водоводе

Общество 04.07.2025 09:11
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04.07.2025 09:11


Власти Котово Волгоградской области отчитались об устранении очередного порыва на водоводе. По информации Единого портала ЖКХ Котово и Котовского района, работы были закончены сегодня, 4 июля, в 4-24 ч. 

Напомним, накануне утром жители Котово, численность населения которого составляет около 21 тысячи человек,  стали жаловаться на исчезновение воды. Днем власти заявили об обнаружении утечки на старой части водовода Котово-Филино в 12-14 километрах от города. 

- Ждем желтую воду,  - грустно шутят сегодня котовчане в соцсетях, памятуя, что для восстановления нормального водоснабжения в городе обычно требуется несколько дней. 

Фото Единого портала ЖКХ Котово и Котовского района t.me

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