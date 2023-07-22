Волгоградский «Ротор» сыграет с «Велесом» в Москве 23 июля





Футболисты волгоградского «Ротора» завтра, 23 июля, проведут встречу на выезде с московским «Велесом» в рамках очередного тура группы золото дивизиона А второй лиги, сообщает V102.RU. Футболисты волгоградского «Ротора» завтра, 23 июля, проведут встречу на выезде с московским «Велесом» в рамках очередного тура группы золото дивизиона А второй лиги, сообщает V102.RU.

Старт сезона ближайшие соперники провели с разным результатом. Если волгоградцы, имея большое игровое преимущество по ходу всего матча, сумели довольствоваться лишь результативной ничьей в гостях против «Мурома» 1:1, то москвичи на чужом поле минимально уступили ульяновской «Волге» - 0:1. Отметим, что «Велес» и «Волга» в прошлом сезоне выступали в первой лиге и покинули её по спортивному принципу.Наставник «Ротора» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции в качестве основных причин неудачного результата в дебютном поединке назвал тяжелое поле в Муроме, а также слишком оборонительную тактику у соперника, к которой волгоградским футболистам пришлось адаптироваться по ходу первого тайма.После прошлого тура сине-голубые из-за повреждений различной степени тяжести потеряли своих основных игроков - защитника Дмитрия Прищепу и полузащитника Илью Сафронова. Стукалов в интервью клубной пресс-службе прокомментировал состояние травмированных.- Ивану Литвенку вчера была сделана операция на мениске, и его восстановление займёт 2 месяца. Дэвид Бигулаев на одной из заключительных тренировок в Минске получил повреждение глаза, и ему тоже потребовалось хирургическое вмешательство. Он пропустит от 2 до 3 месяцев. Ребята в команде, но присоединиться к общей группе они смогут только к зимней паузе. Прищепа на предыгровой тренировке в Муроме получил повреждение коленного сустава и пропустит 2-3 недели, - пояснил специалист.В составе «Ротора» выступают сразу несколько экс-игроков «Велеса». В частности, Кирилл Родионов, Рамазан Гаджимурадов, Дмитрий Прищепа и Илья Воробьёв. Двое последних играли против сине-голубых на Волгоград Арене в составе москвичей в последнем на данный момент матче между «Ротором » и «Велесом» в рамках ФНЛ весной 2022-го года. Тогда «быки» выиграли со счётом 3:0.Кроме того, Алексей Стукалов вместе со своим ассистентом Дмитрием Безняком ранее также трудились в московском клубе В сезоне 19-20 команда под их руководством впервые в истории выиграла второй дивизион и вышла в первую лигу.Ближайшие оппоненты «Ротора» в свою очередь не обошлись без экс-футболистов волгоградского коллектива. В летнее межсезонье они подписали контракт с полузащитником Павлом Карасёвым, который прошлый чемпионат провёл в составе сине-голубых. Вдобавок к этому «Велес» продлил контракт с защитником Евгением Макеевым, сыгравшим четыре поединка за волгоградцев в сезоне 18-19.Перед стартом нынешнего первенства главным тренером москвичей стал Евгений Бушманов, ранее возглавлявший молодёжную сборную России и вторую команду московского «Спартака». На этом посту он сменил Артёма Куликова, экс-наставника «Ротора». Напомним, что с нынешним клубом Куликова «Астраханью» сине-голубым предстоит сразиться на выезде в конце августа в рамках Кубка России.