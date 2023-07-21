Госдума одобрила продажу элитного жилья коррупционеров на торгах





В России начнут с молотка распродавать элитное жилье, изъятое у граждан, совершивших коррупционные преступления. Как сообщает телеканал «Астрахань 24», реализация имущества будет осуществляться в соответствии с законодательством о приватизации.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой накануне в окончательном третьем чтении. Продавать недвижимость будут в тех случаях, если ее рыночная стоимость в два раза и более превышает средние цены по региону.

Сведения о том, на какие средства приобретена недвижимость, запрашивают органы прокуратуры. Если подозреваемые в коррупционных преступлениях их не предоставляют, прокуратура имеет право потребовать обратить в пользу государства сомнительные объекты недвижимости, земельные участки, транспорт, акции и ценные бумаги. Все это поступает в Фонд пенсионного и социального страхования.

Далее недвижимость передается нуждающимся по договорам соцнайма. Дорогие квартиры и дома реализуют на аукционе.