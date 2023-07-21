Здравоохранение

У 98 из 100 тысяч жителей Волгоградской области выявлен дефицит йода

Здравоохранение 21.07.2023 08:27
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21.07.2023 08:27


В Волгоградской области наблюдается рост количества жителей, страдающих от дефицита йода. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, проблема «скрытого» дефицита микронутриентов затрагивает миллиарды людей по всему миру. Особенно сильно дефицит сказывается на детях, понижая их иммунитет и замедляя их развитие.
По данным ГБУЗ «ВОМИАЦ», число случаев заболеваемости населения региона, связанной с микронутриентной недостаточностью с впервые в жизни установленным диагнозом, в Волгоградской области в 2022 году составило 2728 человек или 111,4 на 100 тыс.  (в 2021 году – 2587 человек или 104,5 на 100 тыс. населения). Наиболее высокий уровень заболеваемости в 2022 году, как и в предыдущие годы, наблюдается в группе подросткового населения – 471,9 случаев на 100 тыс. подросткового населения. В группе детского населения показатель составил 107,9 случаев на 100 тыс., в группе взрослого населения - 98,3 случаев на 100 тыс.
Наиболее часто встречается дефицит йода. Йод – важный микроэлемент, используемый организмом для синтеза гормонов щитовидной железы. Йод не синтезируется в нашем организме и должен поступать вместе с пищей и водой.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять до 150 мкг йода в сутки ежедневно. Основной метод профилактики дефицита йода – употребление в пищу продуктов, богатых или обогащенных йодом. Самыми богатыми продуктами в плане количества йода на 100 граммов являются морские водоросли и морепродукты. Также йод содержится в яйцах, сливочном масле, овощах (свекла, морковь, помидоры, баклажаны, фасоль), зелени, фруктах (фейхоа, слива, айва), ягодах (крыжовник, смородина, вишня), злаках (гречка, пшено, рис), молочных продуктах (сыр, творог, кефир, молоко).


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