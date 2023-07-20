Экономика 20.07.2023 11:04
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20.07.2023 11:04
52% жителей Южного федерального округа готовы инвестировать более 10 000 рублей в месяц, следует из опроса, проведенного банком «Открытие» и брокером ВТБ*. Наиболее интересным инвестиционным инструментом респонденты назвали акции, а самой выгодной отраслью для вложений – нефтегазовую. При этом 40% предпочли бы инвестировать с помощью роботов-советников или инвестиционных консультантов.
Ежемесячно инвестировать 10-20 тыс. рублей готовы 21% опрошенных, 11% – 21-30 тыс. руб., 2% – 31-40 тыс. руб., 4% – 41-50 тыс. руб. Пополнять инвестиционный портфель на сумму более 50 тыс. руб. в месяц готовы 14%. При этом регулярно инвестировать на ежемесячной основе можно в том числе и с помощью специального счета с автоматическим пополнением, например, «Счет в плюсе».
— Результаты опроса показывают существенный потенциал развития рынка в ближайшей перспективе. Если каждый второй из 26 млн инвесторов, открывших счет на Мосбирже, будет вносить более 10 тысяч рублей в месяц, чистый приток капитала на рынок превысит 1,5 трлн рублей в год. Это порядка 1/4 общего объема активов на брокерских счетах физлиц на данный момент. Хотя скорее всего темпы роста будут скромнее, считаем, что увеличение доли инвестиций в структуре сбережений населения станет трендом ближайших лет, — сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков.
65% южан в целом готовы направить на инвестиции сумму до 50 тыс. руб. 19% заявили о готовности инвестировать 50-100 тыс. руб., 11% – до 500 тыс. руб., а свыше 500 тыс. руб. – 6%.
Отвечая на вопрос о целях инвестирования, 42% опрошенных назвали получение дополнительного дохода, 31% – накопления на крупные покупки (квартира, ремонт, машина), 9% выбрали накопления на пенсию, 12% сохранение капитала от инфляции.
Наиболее интересными инструментами для инвестиций 52% опрошенных считают акции, 32% – драгоценные металлы и валюту, 5% – облигации, 1% – паевые фонды. 11% готовы вложиться во что-то другое.
Растущий интерес россиян к акциям говорит о постепенном возвращении доверия к фондовому рынку. Индекс ВТБ подтверждает такую динамику: в июне акции выбрали 42% клиентов брокера ВТБ. При этом доля облигаций в их портфелях в 4 раза выше, чем в среднем по стране (40%). То есть клиенты ВТБ предпочитают более надежные, консервативные инвестиционные инструменты.
Ежедневно отслеживать динамику фондового рынка не готовы 40% жителей ЮФО, 11% могут тратить на это 5-10 минут в день, 24% – от 11 минут до получаса, 12% – не более часа, 14% – более часа. Это говорит о востребованности таких инструментов как робот-советник, который самостоятельно анализирует рынок, подбирает ценные бумаги в зависимости от склонности клиента к риску и тем самым экономит время клиента, а также услуги Advisory (инвестиционных консультантов).
Отвечая на вопрос о наиболее интересных отраслях для инвестиций (можно было дать более одного вариант ответа), южане чаще других называли нефтегазовый сектор (59%), недвижимость (38%) и энергетику (34%). 32% считают перспективной для инвестиций технологические компании, 29% – финансовый сектор, 16% – металлургию, 9% – машиностроение, 1% – финтех-компании. Индекс ВТБ подтверждает повышенный интерес россиян к компаниям нефтегазовой, технологической и финансовой отраслей: по данным на конец июня, они входят в тройку фаворитов среди клиентов «ВТБ Мои Инвестиции».
Также опрос показал стремление жителей ЮФО инвестировать осознанно: сразу 38% опрошенных считают более эффективным вариантом обратиться к инвестиционному консультанту. Инвестконсультант помогает сформировать новый портфель или адаптировать уже существующий для достижения поставленных финансовых целей. Так инвестор экономит время на анализ рынка и при этом получить грамотно подобранный портфель ценных бумаг в соответствии с его инвестиционным горизонтом и отношением к риску.
* Опрос проведен 1-10 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.
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