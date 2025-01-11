



Календарная зима приближается к своему экватору, но реального начала сезона в Волгограде так и не случилось. За десять дней нового года погода не раз удивляла горожан своими «причудами» и обновляла температурные рекорды. Станет ли январь 2025-го одним из самых теплых январей за историю метеонаблюдения? Ждать ли горожанам похолодания в ближайшие дни? И почему сейчас столбики термометров поднимаются до апрельских показателей? Об этом корреспондентам ИА «Высота102» рассказала метеоролог Наталья Алатырцева.

К тому, что зима, как перчатки, меняет заморозки на стремительную оттепель, волгоградцам уже не привыкать – температурные качели стали нашей новой реальностью. Однако такого затяжного потепления, кажется, не помнят ни волгоградцы, ни сама природа.

– Плюсовые температуры в январе – вовсе не редкость. Например, в первые дни 2023-го столбики термометров поднимались до +7 градусов, но в Рождественский сочельник обстановка резко изменилась, и в Волгоградскую область пришла аномально холодная погода, – вспоминает начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградской ЦГМС Наталья Алатырцева. – Похожую ситуацию мы наблюдали и во время прошлогодних новогодних каникул, когда после 8-градусного тепла началось стремительное понижение температуры. В этом году оттепель затянулась из-за того, что южные и центральные районы Волгоградской области находятся на периферии азиатского антициклона, ветра которого приносят нам теплый субтропических воздух. А вот север области – Еланский, Урпюинский районы – периодически попадает под атлантические циклоны. Из-за этого в декабре там на какое-то время установился снежный покров.





Говорить о температурных рекордах целого месяца сейчас, само собой, еще рано. Однако некоторые показатели непривычно теплый январь уже обновил. Так, на третий день 2025-го в городе зафиксировали рекордные 8,7 градусов тепла, а 9 января – целых 10,4 градуса!

– Абсолютные рекорды января пока не превышены, так как в 2007 году максимальная температура в Волгограде составляла 12,7 градусов, а по области – до 15 градусов тепла, – комментирует Наталья Алатырцева. – Тем не менее, рекорды по определенным датам уже установлены. В последний раз такую же теплую погоду, какая выдалась в Волгограде 3-го января, специалисты регистрировали лишь в 1969 году.

Несмотря на то, что декабрь, а иногда и январь все больше напоминают осенние месяцы, волгоградские синоптики не спешат говорить о каких-то необратимых изменениях. По их словам, резкие контрасты температур сохраняют за зимой ее исторический статус.

– В последние годы зимы в Волгоградской области действительно становятся короче, – соглашается начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС. – Тем не менее, у нас еще случаются настоящие морозы. Скажем, в 2023-м температура воздуха опускалась практически до -30 градусов.





В этом же году зиме потребуется еще как минимум пару недель на раскачку. По предварительным прогнозам, до конца января минусовые температуры днем могут установиться только в северных районах области.

– После выходных северные и западные районы Волгоградской области окажутся во власти холодного фронта. Там ожидается снегопад и установление отрицательных температур, – сообщает Наталья Алатырцева. – В южных районах и в самом Волгограде задержится теплая погода. Из осадков возможен мокрый снег или снег с дождем. По предварительным прогнозам Гидрометцентра, каких-то кардинальных перемен в плане погоды до конца января в городе не случится.

Виктория Чумакова