10 января в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», на Дар-Горе лихач на иномарке на полной скорости влетел в поток автомобилей, выезжающих с ул. Ростовской. Момент столкновения засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.







- В 09:10 напротив дома №3Б по ул. Череповецкая произошло столкновение автомашин Nissan Almera и Lada Priora, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, иномарка приближалась к перекрёстку на полной скорости несмотря на красный сигнал светофора.

Отметим, по информации правоохранителей, в результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю Nissan. Он был доставлен прибывшими на место медиками в одну из ближайших больниц.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области