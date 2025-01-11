Происшествия

В Волгограде засняли лихача, протаранившего «Ладу» на ул. Череповецкой

Происшествия 11.01.2025 09:21
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11.01.2025 09:21


10 января в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», на Дар-Горе лихач на иномарке на полной скорости влетел в поток автомобилей, выезжающих с ул. Ростовской. Момент столкновения засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.



- В 09:10 напротив дома №3Б по ул. Череповецкая произошло столкновение автомашин Nissan Almera и Lada Priora, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, иномарка приближалась к перекрёстку на полной скорости несмотря на красный сигнал светофора.

Отметим, по информации правоохранителей, в результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю Nissan. Он был доставлен прибывшими на место медиками в одну из ближайших больниц.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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