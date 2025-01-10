Космонавт Вагнер показал волгоградцам первые снимки кометы

Общество 10.01.2025 20:03
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10.01.2025 20:03
Космонавт Иван Вагнер поделился с подписчиками первыми фото кометы 2025 года, сделанными с борта МКС.– Комета C/2024 G3 (ATLAS) пока ещё набирает свою яркость, но в сети уже появляются её фото с Южного полушария нашей планеты. Также снял ее в ближнем инфракрасном спектре, при длине волны от 720 нм, на втором фото. Первые 2 снимка сделаны на фокусное расстояние 400 мм и последний на 200 мм, – написал космонавт в соцсетях.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», небесное тело будет видно лучше всего 13 января. Комета C/2024 G3 (ATLAS) была открыта 5 апреля 2024 года системой телескопов ATLAS. Астрономы отмечают, что, если комета не испариться при приближении к Солнцу, то ее можно будет наблюдать в сумеречном небе России даже без бинокля.
Фото: Иван Вагнер / t.me
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