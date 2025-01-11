Общество

Забавы ради? В облкомюстиции рассказали об экспериментах волгоградцев над именами детей

Общество 11.01.2025 10:56
0
11.01.2025 10:56


В Волгоградской области региональный комитет юстиции подвёл итоги выдачи в 2024 году волгоградскими ЗАГСами свидетельств о рождении. Как сообщает ИА «Высота 102», большинство волгоградцев нарекали родившихся чад традиционными именами, однако некоторые родители решились на необычные эксперименты.

Так, среди мальчиков самыми одиозными стали имена Севдик-Савелий, Север, Червоня, Иван-Сулейман, Никабагама. Фантазия родителей девочек оказалась ещё более разнообразной. В числе редких имён специалисты отмечают такие как: Виталина-Эмилия, Забава, Олуомачи, Лагерта, Лайт, Олуебубечи, Лев, Мадонна, Певиста, Тейя-София, Шанталь, Эсмиральда.

Придерживающиеся традиционному подходу волгоградцы нарекали малышей чаще всего именами: Михаил, Артём, Александр, Максим, Матвей, Дмитрий. Юных красавиц же называли именами: София, Ева, Мария, Василиса, Алиса, Виктория, Анна, Полина, Мирослава.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.01.2025 11:44
Общество 11.01.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 11:06
Общество 11.01.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 10:18
Общество 11.01.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2025 08:55
Общество 11.01.2025 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 21:17
Общество 10.01.2025 21:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 20:41
Общество 10.01.2025 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 20:03
Общество 10.01.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 19:44
Общество 10.01.2025 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 19:29
Общество 10.01.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 18:39
Общество 10.01.2025 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 16:48
Общество 10.01.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 16:01
Общество 10.01.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 15:25
Общество 10.01.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 13:52
Общество 10.01.2025 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 13:51
Общество 10.01.2025 13:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:44
В Волгограде на базе кольца СТ создадут транспортно-пересадочный узелСмотреть фотографииCмотреть видео
11:06
Бочаров загрузил чиновников в трамвай и отправил в поездку по ВолгоградуСмотреть фотографии
10:56
Забавы ради? В облкомюстиции рассказали об экспериментах волгоградцев над именами детейСмотреть фотографии
10:18
Чиновники ЕАЭС приказали российским лифтам долго житьСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде засняли лихача, протаранившего «Ладу» на ул. ЧереповецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгограде прекратила работать маршрутка №34Смотреть фотографии
08:21
Облитая бензином волгоградка едва не сгорела заживо после ссоры с супругомСмотреть фотографии
06:32
SHOT: в Тамбовской области очевидцы засняли последствия удара ВСУ по жилым домамСмотреть фотографииCмотреть видео
22:26
«Так и сердца не хватит»: «Динамо-Синара» на последней минуте вырвало победу у «Звезды» - 32:31Смотреть фотографии
21:17
70-летний пенсионер исчез из поселка под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:41
Новые правила прохода внедрят на платформе Бакинская в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
Космонавт Вагнер показал волгоградцам первые снимки кометыСмотреть фотографии
19:50
В лесничестве ответили на подозрения в незаконной вырубке и продаже лесаСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде дом с подпорками на ул. Салтыкова-Щедрина признали аварийнымСмотреть фотографии
19:29
В Палласовке дом отстояли от огняСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
«Господа, мы на самом дне»: волгоградцы на Новый год загадали тротуар на улице ТарифнойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:03
Глава СК разберется, почему собаки у властей на виду нападают на волгоградцевСмотреть фотографии
17:16
Подано 4 жалобы: приговор Шыхалиеву за гибель двух студентов в ДТП не устроил всехСмотреть фотографии
16:48
Пропавшего участника СВО из поселка под Волгоградом нашли в больницеСмотреть фотографии
16:07
В Волжском легковушка вылетала на тротуар, где находились пешеходыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
Новая остановка появится у двух электричек в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:25
Перекапывают пляжи, как грядки: волгоградец рассказал, что творится на берегах отравленного моря в АнапеСмотреть фотографии
14:38
Камышанин разжился крупной суммой при обмане виновника ДТПСмотреть фотографии
13:52
Комсомольский путепровод в Волгограде перекроют на одну ночьСмотреть фотографии
13:51
Серость и безнадега: торговцы приступили к сносу павильонов рынка «Олимпия»Смотреть фотографии
13:30
Защита Шыхалиева обжалует приговор по делу о ДТП с погибшими студентами ВолгГТУСмотреть фотографии
13:06
Ростехнадзор оштрафовал на 401 тыс. рублей банный комплекс в ВолжскомСмотреть фотографии
12:17
Новый виток вкуса и пользы: в Волгограде обновили меню для школьников с января 2025 годаСмотреть фотографии
12:02
Наломали дров: в Волгоградской области лесничих заподозрили в варварской вырубке и продаже лесаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
В Волгограде камера сняла таран авто проскочившей на «красный» иномаркойСмотреть фотографииCмотреть видео
 