



В Волгоградской области региональный комитет юстиции подвёл итоги выдачи в 2024 году волгоградскими ЗАГСами свидетельств о рождении. Как сообщает ИА «Высота 102», большинство волгоградцев нарекали родившихся чад традиционными именами, однако некоторые родители решились на необычные эксперименты.

Так, среди мальчиков самыми одиозными стали имена Севдик-Савелий, Север, Червоня, Иван-Сулейман, Никабагама. Фантазия родителей девочек оказалась ещё более разнообразной. В числе редких имён специалисты отмечают такие как: Виталина-Эмилия, Забава, Олуомачи, Лагерта, Лайт, Олуебубечи, Лев, Мадонна, Певиста, Тейя-София, Шанталь, Эсмиральда.

Придерживающиеся традиционному подходу волгоградцы нарекали малышей чаще всего именами: Михаил, Артём, Александр, Максим, Матвей, Дмитрий. Юных красавиц же называли именами: София, Ева, Мария, Василиса, Алиса, Виктория, Анна, Полина, Мирослава.