Общество

«Здесь же живут и работают люди»: губернатор высказался об унылых пейзажах вдоль СТ

Общество 11.01.2025 13:14
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11.01.2025 13:14


В ходе совещания 11 января, которое Андрей Бочаров провел с городскими и областными чиновниками во время поездки на скоростном трамвае, он обратил внимание на унылые пейзажи вдоль линии. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона предложил в течение двух ближайших лет спроектировать благоустройство территории. 

Так исторически сложилось, что развитию территории вдоль линии скоростного трамвая не уделялось первостепенного значения, – сказал Андрей Бочаров. – Но мы считаем, что эту работу мы можем и должны сделать. Как со стороны проезжей части, так и со стороны, где в настоящее время прокладывают кабельные сети. Но для начала нужно определиться, что же здесь можно сделать. Для этого наша первостепенная задача – продумать разные варианты, которые могут быть. Это может быть, например, посадка деревьев. Нужно сделать так, чтобы людям можно было комфортно передвигаться на скоростном трамвае, в том числе и визуально. 



По мнению губернатора, два предстоящих года достаточно для того, чтобы спроектировать развитие территории вдоль линии скоростного трамвая. А реализовать намеченное, уверен Андрей Бочаров, возможно до конца 2027 года. 

Мы не можем оставить все так, как сегодня, – добавил он. – Здесь же живут и работают люди. 

Отметим, что поручение подготовить проект глава Волгоградской области озвучил руководителю города Марченко. Особое внимание должно быть уделено пересадочным узлам, создание которых Бочаров анонсировал также сегодня в ходе совещания. 

Видео: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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