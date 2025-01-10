В Палласовке дом отстояли от огня

В Палласовке Волгоградской области сегодня произошел пожар. По словам местных жителей, происшествие случилось на улице Волго-Донская. Очевидцы поделились, что благодаря пожарным, которые оперативно прибыли на вызов и потушили пламя, удалось отстоять жилой дом от огня, который бушевал на территории домовладения.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило сегодня, 10 января, в 16:40 ч.
- Горела по всей площади деревянная хозяйственная постройка размером 3х3 м. Пожарные расчёты 63-й ПСЧ ликвидировали горение в 16:52 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки, - п
ояснили в ведомстве.
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