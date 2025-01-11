Происшествия

В Волгограде перекрёсток на ул. 64 Армии не поделили две иномарки Kia

Происшествия 11.01.2025 15:42
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11.01.2025 15:42


10 января в Кировском районе Волгограда произошло столкновение двух автомобилей на оживлённом перекрёстке. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась во второй половине дня у остановки общественного транспорта «Санаторий Волгоград». Происшествие засняли сразу несколько камер видеонаблюдения.



- В 16:00 напротив дома №141А по ул. 64 Армии произошло столкновение автомашин Kia Optima и Kia Sorento, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, авария случилась вблизи большого скопления пешеходов, и лишь благодаря удачному стечению обстоятельств никто из прохожих не пострадал. При этом оба автомобиля получили повреждения. Водитель Kia Sorento был госпитализирован прибывшими на место медиками в одну из ближайших больниц. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются Госавтоинспекцией.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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